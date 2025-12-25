Кыргызстан ведет борьбу с коррупцией и оргпреступностью — Садыр Жапаров

По словам кыргызского лидера, коррупция — это паразит, разрушающий институты государственного управления, подрывающий доверие народа и тормозящий развитие экономики.

— Мы будем неуклонно продолжать начатые масштабные антикоррупционные реформы до тех пор, пока эта борьба не даст полного результата. Украл — сядешь в тюрьму, расхитил государственное или народное имущество — сядешь в тюрьму, дал взятку или взял — сядешь в тюрьму. Перед законом все равны, — подчеркнул президент.

Садыр Жапаров добавил, что борьба с организованной преступностью не будет ограничена только ликвидацией отдельных преступных групп.

— Мы разрушаем скрытые механизмы, которые десятилетиями питали криминал, укрепляли его последствия и позволяли ему существовать, уничтожая не только верхушку, но и саму основу. Благодаря последовательной борьбе органы национальной безопасности, прокуратура и органы внутренних дел вернули в бюджет сотни миллиардов сомов у осужденных преступников и коррупционеров. Мы идем по пути очищения и не свернем с этого пути, — заявил он.

Фото: Пресс-служба президента КР

В работе двухдневного курултая принимают участие 690 делегатов со всех регионов республики, в том числе представители от трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ, а также члены кабинета министров, депутаты парламента, представители государственных органов и местного самоуправления.

Ранее сообщалось о задержании за коррупцию 24 сотрудников госорганов Кыргызстана.

Напомним, III Народный курултай проходил в Бишкеке 20–21 декабря 2024 года.