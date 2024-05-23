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    13:17, 23 Май 2024 | GMT +6

    Ключи от квартиры героям Эвереста — в Алматы чествовали альпинистов

    Ключи от квартиры героям Эвереста — в Алматы чествовали альпинистов
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Во время пресс-конференции с участием казахстанских альпинистов Максута Жумаева, Анары Бурашевой и Альмира Кымбатбайулы нашим прославленным соотечественникам были вручены ключи от двухкомнатной квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С поздравительной речью выступил генеральный директор одной из крупных строительных компаний Азамат Сулейменов.

    Ключи от квартиры героям Эвереста — в Алматы чествовали альпинистов
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Для нас большая честь подарить вам квартиры в Алматы. Вы настоящие герои, прославившие Казахстан на весь мир. Если для живой легенды мирового альпинизма Максута Жумаева это было уже третье восхождение на Эверест, то Анара и Альмир впервые покорили самую вершину пика этой загадочной горы. Квартира, каждая по 66 кв. м, расположена в центре Алматы. Вы наша гордость и настоящие герои. Оставайтесь еще долгие годы примерами для подрастающего поколения, — отметил представитель Everest Development.

    Напомним, после успешного завершения восхождения на высочайшую вершину планеты, пик Эверест (8 848 м), на родину вернулись казахстанские альпинисты. Участники экспедиции — первая в истории казашка, взошедшая на Эверест Анар Бурашева и ее руководитель легендарный казахстанский альпинист, поднявшийся на все 14 восьмитысячников планеты Максут Жумаев, а также Альмир Кымбатбайулы по праву были встречены как национальные герои страны. О том,  как проходило восхождение казахстанских альпинистов на Эверест, читайте в материале Kazinform.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Квартиры Эверест Алматы Альпинисты
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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