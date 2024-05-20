Покорителей Эвереста торжественно встретили в Алматы

После успешного завершения восхождения на высочайшую вершину планеты, пик Эверест (8 848 м), на родину вернулись казахстанские альпинисты — Максут Жумаев, Анар Бурашева и Альмир Кымбатбайулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Целью экспедиции являлось водружение государственного флага Казахстана на самой вершине мира.

Участники экспедиции — первая в истории казашка, взошедшая на Эверест Анар Бурашева и ее руководитель легендарный казахстанский альпинист, поднявшийся на все 14 восьмитысячников планеты Максут Жумаев, а также Альмир Кымбатбайулы по праву были встречены как национальные герои страны. Они сделали вклад в укрепление имиджа родины как одной из ведущих держав мира в сфере альпинизма и горного туризма, создание современных примеров для патриотического воспитания молодежи, а также привлечение внимания и инвестиций в развитие казахстанского спорта и туризма.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Коллектив Министерства обороны Республики Казахстан, выразил альпинистам свое признание за проявленную отвагу и героизм, проявленные за все время пребывания команды в Гималаях, а особенно в процессе самого восхождения, непрерывного движения в экстремальных и сложнейших погодных условиях.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Мы благодарим всех соотечественников за их теплые слова поддержки и сообщения, которые мы получали все это время. Также выражаю благодарность тем людям, благодаря кому моя мечта о том, чтобы помочь взойти Анар Бурашевой на Эверест, осуществилась, — сказал Максут Жумаев.

В свою очередь, Анар Бурашева отметила, что главным мотиватором все это время для нее была семья.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Фотографии моей семьи были со мной у сердца в моем пуховике на пути к Эвересту. Перед восхождением мы прошли обряд «Пуджа» и попросили у горы разрешение, чтобы взойти, и благосклонности, чтобы остаться живыми и спуститься обратно в базовый лагерь. Я также знаю, что меня хранили и молитвы моей мамы. Спасибо всем соотечественникам за проявленный интерес к нашей экспедиции и поддержку, — сказала первая казашка в истории, поднявшаяся на Эверест (8 848 м.).

Напомним, как проходило восхождение казахстанских альпинистов на Эверест.