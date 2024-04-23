Как проходит восхождение казахстанских альпинистов на Эверест

Часть участников экспедиции Kazakh Everest Team сложно переносит высокогорную акклиматизацию, но продолжает активные тренировки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе экспедиции, альпинисты возобновили высокогорные ледовые тренировочные занятия после успешного восхождения на Айленд пик (6186 м) на прошлой неделе. Группа казахстанских альпинистов выходит из базового лагеря в направлении ледника Кхумбу, линия которого проходит на высоте 5700-5900 метров общей протяженностью 22 километра. По всей протяженности ледника встречаются сераки (ледяные зубья и столпы) высотой до 20-30 метров. Тренировки, которые продолжатся до конца этой недели, включают в себя переходы через трещины и разломы с использованием лестниц, веревок и другого альпинистского инвентаря.

Стоит отметить, что в середине минувшей недели участники экспедиции Kazakh Everest Team спустились в базовый лагерь (5350 метров) после штурма своей первой серьёзной высоты – акклиматизационного восхождения на Айленд пик. На Айленд Пик взошли руководитель экспедиции Максут Жумаев и Анар Бурашева, которых сопровождал местный гид из шерпов. Остальные участники, которые были в составе экспедиции на ее начале, по решению Максута Жумаева были отправлены обратно с высоты менее 6000 метров по причине плохого самочувствия, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Они благополучно вернулись в промежуточный лагерь.

За время своего нахождения в Гималаях и по всему маршруту следования участники команды получили дополнительные необходимые физические нагрузки и определенное время для акклиматизации пребывания на большой высоте. Отмечается, что усталость и отсутствие сил являются характерным проявлением горной болезни, связанной с реакцией организма на дефицит кислорода на больших высотах, и людям требуется разное время, чтобы приспособиться к непростым условиям. И даже несмотря на подготовленность участников, высота и связанная с ней «горная болезнь» дают о себе знать.

Фото: Kazakh Everest Team

По словам Максута Жумаева, члены экспедиции предполагали, что адаптация к экстремальному высокогорью будет для них сложной. И процесс акклиматизации проходит непросто – гипоксия с присущими симптомами головной боли, кашля, местами рвоты и отсутствием аппетита и сил. Максут Жумаев отметил, что это если не обычная картина, то очень часто встречающаяся на такой высоте и в таких условиях.

- На такой высоте приходится думать о таких вещах, которым в обычной жизни особого значения не придаешь. К примеру, если ты лег спать в неудобной позе, то к утру затекшая шея будет болеть еще очень и очень долго, - делится своими ощущениями Анар Бурашева.

Участники имеют при себе необходимые медикаменты, облегчающие все симптомы недомоганий. В базовом лагере работают местные врачи, которые контролируют состояние участников всех экспедиций. Представители Kazakh Everest Team тем не менее остаются крепки духом и полны решимости продолжать экспедицию. Они рассчитывают, что за время тренировок в базовом лагере общее состояние стабилизируется и они вскоре, так или иначе, адаптируются к высотам. Морально-волевые качества решают ключевую роль в восхождении и тренировках.

- Меня очень подбадривает присутствие в базовом лагере альпинистов, как я их называю, «атлантов», у которых за плечами опыт восхождения на 14 восьмитысячников без кислорода, одним из которых является и наш Максут, с которым нам очень повезло! Присутствие этих альпинистов подбадривает и вселяет уверенность в том, что у меня все получится, - сказала Анар Бурашева.

Фото: Kazakh Everest Team

Команда привыкает к аномально холодной температуре, особенно по ночам. Рацион питания в базовом лагере отличный, отвечающий всем нуждам организма, включает в себя мясо как источник белка, овощи, согревающие напитки.

- Несмотря на определенные сложности, я считаю, что члены экспедиции готовы к дальнейшим нагрузкам и восхождениям, - добавил руководитель экспедиции Максут Жумаев.

Сейчас погодная обстановка в базовом лагере сложная. Не все заявленные экспедиции из других стран достигли базового лагеря в полном составе. Со значительной задержкой в расписании из-за погодных условий прибыла в лагерь I (6100 метров) команда шерпов, перед которой стоит задача провесить маршрут через л.Кхумбу к лагерю II (6400 метров). Из-за плохой погоды есть серьезный риск того, что многие экспедиции, находящиеся сейчас в Гималаях, в том числе и Kazakh Everest Team, будут вынуждены сдвигать тайминг подъема до лагеря II.

Максут Жумаев заявил, что выдвигаться до второго лагеря стоит только после того, как на данную высоту пройдет не менее 100-150 человек подготовленных альпинистов и апробирует маршрут, устранив любые опасности. О том, чтобы строить планы подъема до Лагеря III, расположенного на высоте 7300 метров, крайнем перед финальным броском на вершину Эвереста, пока речь не идет. А это значит, что скорее всего начало финального восхождения на пик Эверест (8848 метров) участниками экспедиции Kazakh Everest Team будет сдвинуто по времени. Команда будет ждать, пока маршрут не будет полностью отработан шерпами и опытными альпинистам из других более массовых экспедиций.

- Kazakh Everest Team не будет предпринимать попыток поспешного выхода до лагеря II, пока мы продолжим тренировки и акклиматизацию и будем находиться в базовом лагере в ожидании новостей о состоянии склонов и готовности Лагеря III принять экспедиции. Предположительной даты установки лагеря III ни у кого нет. Наши задачи сейчас такие: стабилизировать самочувствие участников, продолжать высотные тренировки, улучшать альпинистские навыки и физическую форму, и, главное, ждать подходящего момента, - сказал Максут Жумаев.

Команда обещала информировать о своих планах и сообщать о текущей обстановке по мере наличия связи из Гималаев. В базовом лагере вместе с участниками экспедиции продолжает находиться бригада видеооператоров, которая снимает фильм о всех перипетиях штурма отважной команды казахстанцев самой высокой точки планеты пика Эверест.

Ранее сообщалось, что 6 апреля казахстанская спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team стартует на высочайший пик планеты Эверест. Восхождение посвящено героям Великой Отечественной войны Сагадату Нурмагамбетову, Рахимжану Кошкарбаеву и Алие Молдагуловой. Руководит экспедицией известный казахстанский альпинист, инструктор Центра горной подготовки Вооруженных сил РК майор Максут Жумаев. В составе команды Kazakh Everest Team семь человек, в том числе спортсменка-скайраннер Анар Бурашева.