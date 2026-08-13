Кыргызстан завершает подготовку к VI Всемирным Играм кочевников

На заседании Организационного комитета по подготовке и проведению VI ВИК профильным госорганам поручено усилить работу по завершению подготовительных мероприятий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Подготовка к VI Всемирным играм кочевников вступила в заключительный этап. На заседании рассмотрены общая программа международного мероприятия, культурная, спортивная и научная программы, а также концепция церемонии закрытия Игр.

Также внимание уделено вопросам транспортной логистики и размещения участников, аккредитации, медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения, а также готовности основных объектов проведения Игр, включая этногородок Кырчын, Центр кочевой цивилизации, «Рух-Ордо», ипподром и спортивные площадки.

Фото: Кабар

Напомним, в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября пройдут VI Всемирные игры кочевников. На новом столичном стадионе состоится масштабная церемония открытия Игр.

Основная соревновательная, культурная и научная программа VI ВИК со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

Ранее сообщалось, что снежный барс выбран талисманом Всемирных игр кочевников 2026, которому дали имя Батай.

В мае в Бишкеке официально запустили электронное табло обратного отсчета «100 дней до начала Игр».

В Кыргызстане предлагают юридически закрепить за страной статус духовного и координационного центра ВИК.

По информации Госагентства физической культуры и спорта КР, соревнования по кок-бору и кокпару на VI ВИК будут проводиться как отдельные дисциплины.