Кыргызстан представил медали VI Всемирных игр кочевников

Государственное агентство физической культуры и спорта КР представило официальный дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей, которыми будут награждены победители и призеры VI Всемирных игр кочевников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным агентства, дизайн-концепция медали основана на традиционной философии кыргызского народа. В центральной части каждой медали размещен официальный логотип Игр кочевников.

Награды сделаны двухсторонними. К ним в комплекте прилагается подставка, чтобы спортсмены могли использовать ее в качестве памятного интерьерного элемента.

— Победители и призеры VI Всемирных игр кочевников будут награждены этими особенными медалями, вписывая свои имена в историю мирового кочевого спорта, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 31 августа на новом стадионе Бишкека состоится масштабная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

В июне Кыргызстан представил ролик к VI Всемирным играм кочевников.

Также сообщалось, что снежный барс выбран талисманом Всемирных игр кочевников 2026, которому дали имя Батай.

Около 3 тысяч спортсменов примут участие в VI Всемирных играх кочевников.

По информации Госагентства физической культуры и спорта КР, соревнования по кок-бору и кокпару на VI ВИК будут проводиться как отдельные дисциплины.

Международный аэропорт «Манас» 31 августа и 1 сентября перейдет на особый режим работы в связи с проведением саммита ШОС и Всемирных игр кочевников.

О том, сколько стоят билеты на VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане и какие мероприятия будут бесплатными — читайте здесь.

31 августа бесплатные шаттл-басы будут доставлять зрителей на торжественное открытие VI Всемирных игр кочевников к стадиону «Бишкек Арена».

С 25 августа в Кыргызстане ввели в обращение серебряную монету к VI Всемирным играм кочевников.