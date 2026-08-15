Аэропорт Бишкека ограничит прием и отправление рейсов

Международный аэропорт «Манас» 31 августа и 1 сентября перейдет на особый режим работы в связи с проведением саммита ШОС и Всемирных игр кочевников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kabar .

В эти даты в дневное время будут временно ограничены прием и отправление регулярных пассажирских рейсов. Это связано с организацией приема и обслуживания воздушных судов глав государств и официальных делегаций в связи с проведением саммита ШОС и Всемирных игр кочевников

31 августа ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00. В этот период прием и отправление пассажирских рейсов временно ограничат в связи с прибытием участников саммита.

1 сентября аэропорт продолжит работу в особом режиме. Ограничения на выполнение пассажирских рейсов будут действовать с 10:00 до 22:00.

— В настоящее время ОАО «Аэропорты Кыргызстана» совместно с авиакомпаниями проводит необходимую координационную и информационную работу. Перевозчикам рекомендовано заранее скорректировать расписание: перенести время выполнения отдельных рейсов на доступные временные интервалы либо при необходимости отменить их, — говорится в сообщении ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

При этом международный аэропорт «Манас» не прекращает работу полностью. В ночное время, вне периодов действия ограничений, аэропорт продолжит обслуживание пассажирских рейсов.

Пассажиров, планирующих поездки 31 августа и 1 сентября, просят внимательно следить за актуальным расписанием, заранее уточнять статус своего рейса непосредственно у авиакомпании и учитывать возможные изменения времени вылета и прилета.

Отметим, ранее жителей Бишкека попросили уехать из города на время проведения саммита ШОС.

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