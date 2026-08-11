Как Кыргызстан готовится к саммиту ШОС и Всемирным Играм кочевников

Кыргызстан продолжает подготовку системы здравоохранения к проведению Саммита глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным Министерства здравоохранения, для обеспечения безопасности на площадках VI ВИК планируется развернуть медицинские пункты, мобильные медицинские подразделения и мобильный госпиталь. Кроме того, будет усилена работа бригад скорой медицинской помощи.

На период проведения Игр МЧС временно предоставит для медицинского обеспечения мероприятий свой мобильный госпиталь. Он будет использоваться для оказания необходимой медицинской помощи и оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В обеспечении медицинской безопасности международных мероприятий планируется задействовать более 600 медицинских работников. В их состав войдут специалисты первичной медико-санитарной помощи, врачи и другие медработники организаций здравоохранения третичного уровня, сотрудники Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бригады скорой медицинской помощи и другие профильные специалисты.

В ведомстве создан оперативный штаб, который будет обеспечивать круглосуточную координацию медицинских служб и оперативное реагирование на возникающие ситуации. Одновременно сформирован необходимый резерв медицинских бригад, лекарственных средств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Бишкеке 31 августа — 1 сентября 2026 года под председательством кыргызской стороны пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС.

Также на новом столичном стадионе состоится масштабная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС в Бишкеке.

Страна ввела в обращение серебряную коллекционную монету «Шанхайской организации сотрудничества–25 лет».

На время проведения саммита ШОС жителей Бишкека попросили уехать из города.