Кыргызстан отмечает 35-летие независимости

Ежегодно 31 августа страна отмечает главный государственный праздник — День Независимости. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызской Республики одной из первых из союзных республик приняла постановление о «Декларации о государственной независимости КР». Согласно этому историческому акту, страна была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем праздничном обращении по случаю 35-летия независимости выделил ключевые достижения страны и обозначил главные исторические и международные вехи. Им подчеркнуто, что независимость — это бесценное наследие предков, прошедших через многовековые испытания.

Кыргызский лидер особо отметил вклад «легендарного парламента», принявшего Декларацию о государственной независимости страны.

По его словам, Кыргызстан обрел новое дыхание и выбрал новый путь развития, в нем живет достойный, благородный и гостеприимный народ, а экономика уверенно набирает темпы роста. Также подчеркнут успех страны, которая завоевала доверие более ста государств и была избрана временным членом Совета Безопасности ООН.

Празднование юбилея независимости совпало с проведением исторического Саммита к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества и официальным открытием VI Всемирных игр кочевников.

— Сила государства — в интеллектуальном потенциале и нравственной чистоте его граждан. Мы обязаны продолжать свой исторический путь, сохранять и укреплять свои корни и, в какой бы сфере ни трудились, демонстрировать высокий уровень культуры, тем самым укрепляя наше государство. Мы должны делать это каждым своим поступком, честным трудом, стремлением к знаниям и единством. У нас нет другой Родины. Кыргызстан — наша единственная надежда и наш вечный благословенный дом! — говорится в тексте поздравления главы Кыргызстана.

Главные праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости, согласно устоявшейся традиции чествования разных регионов, завершатся в Таласской области.

Напомним, 1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС в Бишкеке.

Сегодня на новом стадионе «Бишкек-Арена» состоится масштабная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.