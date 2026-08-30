Сегодня, 30 августа, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу президента КР.

В международном аэропорту «Манас» председателя КНР Си Цзиньпина и первую леди КНР Пэн Лиюань встретили президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова.

Фото: Администрация президента Кыргызстана

Как сообщает администрация президента Кыргызстана, Садыр Жапаров и Си Цзиньпин провели неформальную встречу.

В рамках неформального ужина лидеры двух стран провели беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые темы предстоящих официальных мероприятий.

Фото: Администрация президента Кыргызстана

Также сообщает, что председатель Китайской Народной Республики также примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс».

Напомним, 1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Также состоится встреча на высшем уровне в формате «ШОС плюс».