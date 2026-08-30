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    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

    Сегодня, 30 августа,  председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу президента КР.

    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
    Фото: Администрация президента Кыргызстана

    В международном аэропорту «Манас» председателя КНР Си Цзиньпина и первую леди КНР Пэн Лиюань встретили президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова.

    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
    Фото: Администрация президента Кыргызстана

    Как сообщает администрация президента Кыргызстана, Садыр Жапаров и Си Цзиньпин провели неформальную встречу. 

    В рамках неформального ужина лидеры двух стран провели беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые темы предстоящих официальных мероприятий.

    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
    Фото: Администрация президента Кыргызстана

    Также сообщает, что председатель Китайской Народной Республики также примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс».

    Напомним, 1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Также состоится встреча на высшем уровне в формате «ШОС плюс».

    Китай Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор