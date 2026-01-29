Кыргызстан ограничил ввоз скота из Индии на 2026 год из-за вируса Нипах

По данным Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, меры направлены на обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности страны.

Вирус Нипах является опасной зоонозной инфекцией и может передаваться от животных к человеку. Служба рекомендует гражданам воздерживаться от приобретения продукции животного происхождения неизвестного происхождения и обращать внимание на наличие ветеринарных сопроводительных документов.

Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

Ранее сообщалось, что Индия вводит экстренные меры из-за случаев заражения вирусом Нипах. В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.

Несколько стран усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах.