Кыргызстан ограничил ввоз скота из Индии на 2026 год из-за вируса Нипах
В Кыргызстане с 28 января 2026 года введены временные ограничения на ввоз из Индии животных, восприимчивых к вирусу Нипах, а также продукции животного происхождения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, меры направлены на обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности страны.
Вирус Нипах является опасной зоонозной инфекцией и может передаваться от животных к человеку. Служба рекомендует гражданам воздерживаться от приобретения продукции животного происхождения неизвестного происхождения и обращать внимание на наличие ветеринарных сопроводительных документов.
Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.
Ранее сообщалось, что Индия вводит экстренные меры из-за случаев заражения вирусом Нипах. В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.
Несколько стран усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах.