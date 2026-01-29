РУ
    15:50, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Кыргызстан ограничил ввоз скота из Индии на 2026 год из-за вируса Нипах

    В Кыргызстане с 28 января 2026 года введены временные ограничения на ввоз из Индии животных, восприимчивых к вирусу Нипах, а также продукции животного происхождения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан ограничил ввоз скота из Индии из-за вируса Нипах
    Фото: agro.gov.kg

    По данным Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, меры направлены на обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности страны.

    Вирус Нипах является опасной зоонозной инфекцией и может передаваться от животных к человеку. Служба рекомендует гражданам воздерживаться от приобретения продукции животного происхождения неизвестного происхождения и обращать внимание на наличие ветеринарных сопроводительных документов.

    Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

    Ранее сообщалось, что Индия вводит экстренные меры из-за случаев заражения вирусом Нипах. В Национальном центре общественного здравоохранения РК выпустили рекомендации для казахстанских туристов, находящихся в Индии, в связи с выявлением случаев заражения вирусом Нипах.

    Несколько стран усилили санитарный контроль на границах из-за вируса Нипах.

     

    Гульмира Абдрахманова
