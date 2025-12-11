РУ
    03:00, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кыргызский национальный напиток максым внесен в список ЮНЕСКО

    Традиционные знания приготовления кыргызского национального напитка максым включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызский национальный напиток максым внесен в список ЮНЕСКО
    Фото: ЮНЕСКО

    Решение было единогласно принято 10 декабря 2025 года на 20-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Нью-Дели.

    На сегодня в списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию включены 812 элементов из 153 стран. От Кыргызстана внесены 16 элементов культурного наследия кыргызов. Среди них: эпическая трилогия «Манас, Семетей, Сейтек», искусство изготовления войлочных ковров: ала-кийиз и шырдак, игры кочевников — возрождение наследия, празднование культурного разнообразия, кок бору — традиционная конная игра и другие.

    Напомним, в 2023 году кыргызский женский головной убор элечек был внесен в список ЮНЕСКО.

    В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде Кыргызстан выдвинул инициативу объявить 22 сентября Международным днем кочевого наследия.

    Мы также писали о том, что ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.

    Теги:
    ЮНЕСКО Питание Кыргызстан Продукты Национальные традиции
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
