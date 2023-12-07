Кыргызский женский головной убор элечек внесен в список ЮНЕСКО

Элечек, кыргызский женский головной убор, внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщил постоянный представитель КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Садык Шер-Нияз, решение об этом было принято единогласно на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит с 4 по 9 декабря в городе Касане, Ботсвана.

Из 60 номинаций, представленных в этом году, номинация «Элечек, кыргызский женский головной убор: традиционные знания и обряды» входит в 18 номинаций, признанных международными экспертами лучшими и отлично подготовленными.

Работа по подготовке данной номинации велась Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, общественным фондом «Мин кыял», постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО, национальной комиссией Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО в течение последних 3-х лет и была представлена в Секретариат ЮНЕСКО в 2021 году.