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    18:38, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Кыргызский женский головной убор элечек внесен в список ЮНЕСКО

    Кыргызский женский головной убор элечек
    Фото: ИА "Кабар"

    Элечек, кыргызский женский головной убор, внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА «Кабар».

    Как сообщил постоянный представитель КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Садык Шер-Нияз, решение об этом было принято единогласно на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит с 4 по 9 декабря в городе Касане, Ботсвана.

    Из 60 номинаций, представленных в этом году, номинация «Элечек, кыргызский женский головной убор: традиционные знания и обряды» входит в 18 номинаций, признанных международными экспертами лучшими и отлично подготовленными.

    Работа по подготовке данной номинации велась Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, общественным фондом «Мин кыял», постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО, национальной комиссией Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО в течение последних 3-х лет и была представлена в Секретариат ЮНЕСКО в 2021 году.

    Теги:
    Культура ООН ЮНЕСКО Кыргызстан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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