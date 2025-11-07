Кыргызстан предложил ЮНЕСКО объявить 22 сентября днем кочевого наследия

По словам Мирбека Мамбеталиева, инициатива была подготовлена Постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО и получила поддержку 22 государств — членов организации.

— Философия кочевников, основанная на гармонии с природой и способности адаптироваться к изменениям, может стать источником вдохновения для современного мира, стремящегося к устойчивому будущему, — отметил глава ведомства.

Министр напомнил, что в 2026 году в Кыргызстане пройдут VI Всемирные игры кочевников.

— Отмечая Международный день «Кочевого наследия» вместе с проведением Всемирных игр кочевников, мы создаем основу для укрепления международного сотрудничества и диалога между поколениями через культуру и науку, — сказал он, призывая участников единогласно одобрить данное предложение.

Ранее сообщалось, что VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета Игр, торжественная церемония открытия состоится 31 августа в городе Бишкек, а церемония закрытия — 6 сентября на Иссык-Куле

Мы также писали о том, что ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.