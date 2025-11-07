Кыргызстан предложил ЮНЕСКО объявить 22 сентября днем кочевого наследия
В Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев на заседании комиссии по социальным и гуманитарным наукам официально представил инициативу Садыра Жапарова объявить 22 сентября Международным днем «Кочевого наследия», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По словам Мирбека Мамбеталиева, инициатива была подготовлена Постоянным представительством Кыргызской Республики при ЮНЕСКО и получила поддержку 22 государств — членов организации.
— Философия кочевников, основанная на гармонии с природой и способности адаптироваться к изменениям, может стать источником вдохновения для современного мира, стремящегося к устойчивому будущему, — отметил глава ведомства.
Министр напомнил, что в 2026 году в Кыргызстане пройдут VI Всемирные игры кочевников.
— Отмечая Международный день «Кочевого наследия» вместе с проведением Всемирных игр кочевников, мы создаем основу для укрепления международного сотрудничества и диалога между поколениями через культуру и науку, — сказал он, призывая участников единогласно одобрить данное предложение.
Ранее сообщалось, что VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета Игр, торжественная церемония открытия состоится 31 августа в городе Бишкек, а церемония закрытия — 6 сентября на Иссык-Куле
Мы также писали о том, что ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи.