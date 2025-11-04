РУ
    ЮНЕСКО учредил 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи

    В Самарканде (Узбекистан) на 43-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 15 декабря было объявлено «Всемирным днем тюркской языковой семьи», передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Что главы тюркских государств будут обсуждать на саммите ОТГ
    Фото: turksoy.org

    На 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО приняли участием более 5 тысяч делегатов из 194 стран. Они рассмотрели и одобрили проект решения по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана объявить 15 декабря «Всемирным днем тюркской языковой семьи».

    Постоянный представитель Турции при ЮНЕСКО посол Гюльнур Айбет в своем выступлении на заседании, посвященном этому вопросу, поблагодарила страны-соавторы предложения, подготовленного всеми тюркскими государствами под эгидой ЮНЕСКО с целью сохранения, празднования и популяризации тюркской языковой семьи.

    Айбет подчеркнула, что языки являются не только средством общения, но и душой цивилизаций, которые на протяжении поколений несут в себе коллективную память, мудрость и идентичность, и что тюркская языковая семья, на которой говорят более 200 миллионов человек на обширной территории, представляет собой богатую культурную ткань, сотканную из вековой общей истории и ценностей.

    Отмечается, что 15 декабря является важной датой, поскольку в этот день были впервые расшифрованы Орхунские надписи, самые древние письменные документы турецкого языка, датируемые VIII веком. Этот день, символизируюет общее культурное и художественное богатство турецких цивилизаций, способствующие культурному сближению и диалогу между народами.

    - ЮНЕСКО, отмечая Всемирный день тюркской языковой семьи, еще раз подтверждает свою неизменную приверженность многоязычию, культурному разнообразию и диалогу между народами, - сказала Айбет.

    В связи с провозглашением ЮНЕСКО 15 декабря «Всемирным днем тюркской языковой семьи» завтра Фонд турецкой культуры и наследия организует в Самарканде конференцию, в которой примут участие представители тюркских государств.

    Культура Тюркский мир ЮНЕСКО Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
