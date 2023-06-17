Киноиндустрии Казахстана нужен новый импульс - Глава государства

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для развития отечественного кино необходим новый взгляд, новый импульс. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Сейчас владельцы кинотеатров взимают за прокат отечественных фильмов внушительную сумму. Большая часть средств от продажи билетов также уходит кинотеатрам и другим частным компаниям. Кроме того, кинопроизводители не могут точно определить сколько людей посмотрело их фильмы в кинотеатрах. В итоге, они, затратив массу знаний, времени и энергии на создание кинокартин, получают лишь незначительную долю прибыли. Чтобы покрыть свои расходы и хоть что-то заработать, кинопроизводители вынуждены снимать фильмы в рамках очень скромных бюджетов. В результате сильно страдает качество фильмов», - рассказал Президент РК.

Глава государства считает, что поэтому для развития отечественного кино необходим новый взгляд, новый импульс. К примеру, целесообразно создать цифровую систему, определяющую количество посетителей кинотеатров.

Он поручил Министерству культуры и спорта в ближайшее время разработать и внедрить такую платформу.

«В целом, нужно комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрасли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое бы учитывало интересы обеих сторон. Только в таком случае у нас появится достойное кино о новых героях, знаковых исторических фигурах, важных для нашей страны событиях, которое будет снимать не только «Казахфильм», но и частные студии. Тогда наше подрастающее поколение будет воспитываться не на зарубежных кинообразах, а на собственных героях, мастерски воплощенных на экране. Вышедшие в свое время фильмы «Қыз Жібек», «Гибель Отрара», «Конец атамана» стали классикой. Считаю, что нам необходимо снимать именно такое кино. Тогда не было ни творческой свободы, ни больших финансовых средств, ни компьютерной графики. Тем не менее, создавались хорошие фильмы, которые до сих пор находят широкий отклик в сердцах людей. Мы должны откровенно признать, что снятые в последние годы исторические фильмы имеют много оснований для критики. В целом, нам нужно в тесном сотрудничестве со специалистами комплексно реформировать сферу кино», - резюмировал Глава государства.