Казахстанцы стали чаще ездить в Китай: что посмотреть в Синьцзяне

Синьцзян-Уйгурский автономный район — один из крупнейших регионов КНР и важный участок древнего Великого Шелкового пути. После введения безвизового режима между Казахстаном и Китаем интерес к поездкам в этот регион заметно вырос. Туристов привлекают исторические памятники, древние города, природные ландшафты и культурное разнообразие региона. Корреспондент агентства Kazinform в рамках пресс-тура по маршрутам Великого Шелкового пути посетил Турфан и Хотан — города, которые на протяжении веков были важными центрами торговли и культурного обмена между Востоком и Западом.

Турфан: жизнь в одной из самых жарких точек Китая

Путешествие начинается в Турфане — древнем оазисе, расположенном в 180 километрах от Урумчи. Сегодня сюда можно добраться на скоростном поезде менее чем за час.

Турфанская впадина считается одним из самых жарких мест Китая. Летом температура воздуха здесь может превышать 45 градусов, а в отдельные дни приближаться к отметке 50 градусов. Несмотря на суровые климатические условия, регион славится плодородными землями и считается одним из центров виноградарства страны.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Вдоль дорог тянутся виноградники, бахчи и фруктовые сады. На рынках можно встретить десятки сортов винограда, знаменитый турфанский изюм, арбузы, дыни и абрикосы.

Как рассказала сопровождавший группу гид, местные жители давно приспособились к климату.

— Летом большинство людей работают с раннего утра до обеда. Самые жаркие часы проводят дома, а вечером вновь выходят на улицы, встречаются с друзьями и семьями. Такой ритм жизни здесь сложился исторически, — рассказала она.

В Турфане до сих пор сохраняются традиции уйгурской медицины. Одним из наиболее известных методов оздоровления остается лечение горячим песком, которое практикуют в летние месяцы, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Подобная терапия известна с древних времен — целебные свойства нагретого песка использовали еще врачеватели Древнего Египта, Греции и Рима.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Сегодня этот метод применяют в больнице уйгурской медицины уезда Шаньшань. Как рассказала медсестра больницы Кульжанат Имар, сухой горячий песок оказывает на организм одновременно тепловое и механическое воздействие. Постепенное и равномерное прогревание способствует расширению кровеносных сосудов, улучшению кровообращения, активизации обменных процессов и расслаблению мышц. Помимо песочных процедур пациентам предлагают комплексные оздоровительные программы, включающие фитотерапию и другие методы традиционной уйгурской медицины. Гостей также угощают чаем, приготовленным из местных лекарственных трав.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Пещеры Тысячи Будд Безеклик

Одним из наиболее известных исторических объектов Турфана считаются Пещеры Тысячи Будд Безеклик, расположенные у подножия Пылающих гор.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Первые пещеры появились здесь еще в эпоху Южных и Северных династий. Позже комплекс превратился в крупный религиозный центр, связанный с распространением буддизма вдоль Великого Шелкового пути.

Сегодня сохранились 83 пещеры, более сорока из которых украшены настенными росписями. Несмотря на разрушения, вызванные временем, религиозными конфликтами и деятельностью иностранных экспедиций начала XX века, фрески продолжают привлекать исследователей со всего мира.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

На стенах можно увидеть сцены из буддийских сутр, изображения монахов, правителей и паломников. Особую ценность представляют росписи, выполненные в уйгурском художественном стиле эпох Сун и Юань. Многие надписи сохранились сразу на нескольких языках — китайском, древнеуйгурском, санскрите и тохарском.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Пещеры Безеклик считаются важным источником для изучения истории культурного взаимодействия народов Центральной Азии и Китая.

Карезы: инженерное чудо посреди пустыни

Еще одной достопримечательностью Турфана является система карезов — подземных каналов, по которым вода из гор Тянь-Шаня доставлялась в засушливые районы.

Сегодня карезы называют одним из величайших инженерных достижений древнего Китая наряду с Великой Китайской стеной и Великим каналом Пекин — Ханчжоу. Общая протяженность подземных каналов в Синьцзяне составляет более пяти тысяч километров.

Во время экскурсии посетителям показывают сохранившиеся шахты, подземные тоннели и старинные механизмы, которые использовались при строительстве системы.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Особое впечатление производит подземная часть кареза Мийм Бай. Спустившись на глубину около десяти метров, можно пройти по коридору длиной более ста метров и увидеть, как движется вода. Температура здесь даже в разгар лета остается прохладной — около 15 градусов.

Гиды рассказывают, что строительство карезов требовало не только огромных физических усилий, но и точных инженерных расчетов.

— Наши предки не имели современных приборов, но могли прокладывать тоннели на больших расстояниях и соединять их практически без отклонений. Для этого использовались специальные методы ориентирования с деревянными шестами и масляными лампами, — объяснил сотрудник музея карезов.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

По его словам, карезы на протяжении столетий оставались основой жизни в Турфанской впадине.

— Если сравнить оазис с живым организмом, то карезы были его кровеносной системой. Благодаря им здесь могли существовать города, сады и сельское хозяйство, — отметил он.

Цзяохэ: город, сохранившийся сквозь тысячелетия

В десяти километрах от Турфана находится один из самых известных археологических памятников Центральной Азии — древний город Цзяохэ. Он был основан более двух тысяч лет назад и долгое время являлся столицей государства Чеши.

Город расположен на естественном плато между двумя руслами рек. Такое положение обеспечивало надежную защиту от нападений и делало Цзяохэ практически неприступным.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Особенность памятника заключается в том, что большинство зданий создавались не из кирпича или камня, а вырубались непосредственно в скальной породе. По оценкам исследователей, здесь располагались около 1300 жилых домов, более 300 колодцев и десятки улиц.

Сегодня руины занимают площадь около 210 гектаров и входят в число наиболее хорошо сохранившихся древних земляных городов мира.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

По словам начальника управления культурных памятников Цзяохэ Ван Цэндуна, ежегодно объект посещают сотни тысяч туристов.

— В среднем Цзяохэ посещают около 600 тысяч человек в год. Среди них много иностранных туристов. После расширения безвизового режима мы видим рост интереса со стороны стран Центральной Азии, включая Казахстан, — рассказал он.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

В 2014 году город был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе международного маршрута «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань — Тянь-Шань».

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Хотан: город ремесленников и торговцев

После Турфана маршрут продолжился в Хотане — древнем городе на южной окраине пустыни Такла-Макан. На протяжении столетий Хотан оставался одним из крупнейших центров торговли на Великом Шелковом пути. Через него проходили караваны, следовавшие из Китая в Центральную Азию и обратно.

Сегодня одной из главных достопримечательностей города считается исторический район Туаньчэн. Его улицы расходятся от центральной части по круговому принципу, благодаря чему район получил название «Город единства».

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

В последние годы здесь была проведена масштабная реконструкция. При этом власти сохранили традиционный архитектурный стиль айван, который включен в список национального нематериального культурного наследия Китая.

Сегодня Туаньчэн представляет собой оживленный квартал с ремесленными мастерскими, чайханами, небольшими семейными кафе и сувенирными лавками. Во время прогулки по узким улочкам можно увидеть мастеров по дереву, кузнецов, производителей музыкальных инструментов и ремесленников, работающих с традиционными тканями.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Именно здесь лучше всего ощущается атмосфера старого Хотана, где древние традиции продолжают оставаться частью повседневной жизни.

Йоткан: путешествие в прошлое

Еще одной точкой маршрута стал туристический комплекс Йоткан, созданный на месте одного из древних поселений Хотанского оазиса. Сегодня это масштабный культурный проект, объединяющий историческую реконструкцию, музейные пространства и театрализованные представления.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Архитектура комплекса воспроизводит облик древнего города. Здесь расположены ремесленные мастерские, торговые ряды, выставочные залы и тематические улицы. Особое внимание привлекают вечерние представления, основанные на исторических сюжетах времен государства Юйтянь, которое существовало на территории современного Хотана и играло заметную роль в торговле на Великом Шелковом пути.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Йоткан стал одним из примеров того, как историческое наследие региона используется для знакомства туристов с прошлым Синьцзяна.

Между прошлым и настоящим

Синьцзян сложно воспринимать только как транзитный регион или направление для шопинга. За пределами приграничных городов открывается другая сторона северо-западного Китая — с древними городами, буддийскими памятниками, инженерными сооружениями и многовековой историей Великого Шелкового пути.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Сегодня эти маршруты становятся все более доступными для казахстанцев. А Турфан, Цзяохэ и Хотан позволяют увидеть не только современный Китай, но и следы цивилизаций, которые на протяжении тысячелетий соединяли Восток и Центральную Азию.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Ранее мы писали о том, как китайские ученые борются с опустыниванием в Синьцзяне.

Также корреспонденту агентства Kazinform удалось побывать на одном из сельскохозяйственных предприятий Синьцзян-Уйгурского автономного района и увидеть, как здесь выращивают огурцы, баклажаны, томаты, сладкий перец, дыни, тыкву и различные виды зелени.

Стоит отметить, что Синьцзян также является одним из главных центров развития возобновляемой энергетики Китая.

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform

Фото: Еламан Турысбеков /Kazinform