Электроэнергия будущего: как Китай развивает «зеленую» энергетику и какие планы связывает с Центральной Азией

Китай укрепляет позиции мирового лидера в сфере возобновляемой энергетики и одновременно расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии. Реализуя большие проекты в области солнечной и ветровой генерации, местные компании все активнее выходят на зарубежные рынки, включая Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Корреспондент Kazinform в ходе пресс-тура по основной зоне Экономического пояса Шелкового пути вместе с журналистами из 20 стран посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район. В рамках поездки журналистов ознакомили с одним из крупнейших проектов в сфере солнечной энергетики и узнал о перспективах развития сотрудничества Китая со странами Центральной Азии.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Энергетическое сердце китайского запада

Синьцзян является одним из главных центров развития возобновляемой энергетики Китая. Огромные запасы солнечных, ветровых и гидроэнергетических ресурсов, а также благоприятные климатические условия делают регион стратегически важным для энергетической отрасли страны.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

По пути из Урумчи в Турпан можно увидеть сотни ветрогенераторов, которые уже стали неотъемлемой частью местного ландшафта. А в районе поселка Цикетай уезда Шаньшань (Турпан) простираются обширные поля солнечных панелей. Именно здесь расположен комплекс дочерней структуры государственной корпорации China Energy, которая также реализует проекты и развивает сотрудничество с Казахстаном.

Территория объекта занимает почти 30 квадратных километров. Здесь реализуются два интегрированных проекта общей мощностью 1 ГВт, сочетающих фотоэлектрическую генерацию и солнечную тепловую энергетику.

Когда солнце работает даже ночью

Особенность проекта заключается в сочетании сразу двух технологий.

Первая — традиционные фотоэлектрические панели, которые преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Вторая — башенная солнечная тепловая электростанция. Сотни управляемых зеркал-гелиостатов автоматически следят за движением солнца и направляют лучи на теплоприемник, расположенный на вершине 220-метровой башни. Внутри системы нагревается расплавленная соль, способная аккумулировать тепло.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Накопленная энергия позволяет станции продолжать выработку электроэнергии даже после захода солнца. Таким образом, солнечная энергетика становится более стабильной и менее зависимой от времени суток.

На фоне башни, окруженной тысячами зеркал-концентраторов, создается впечатление огромного энергетического массива, который символизирует переход Китая к новой модели энергоснабжения.

Инвестиции в миллиарды юаней

Заместитель генерального директора China Energy Construction Group Zhejiang Thermal Power Construction Co., Ltd. Чжун Чжунцзе сообщил, что общий объем инвестиций в проект составил 4,8 млрд юаней. В его состав входят: фотоэлектрическая станция мощностью 900 МВт, солнечно-тепловая электростанция мощностью 100 МВт, система накопления тепла продолжительностью 12 часов, сопутствующая инфраструктура и линии электропередачи.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Строительство началось в 2022 году, а в 2025 году объект был полностью подключен к энергосистеме.

Сегодня это крупнейшая в Синьцзяне солнечная тепловая электростанция, подключенная к сети. По прогнозам, среднегодовая выработка составит около 1,97 млрд кВт/ч, а ежегодное сокращение выбросов углекислого газа достигнет примерно 1,7 млн тонн.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Центральная Азия становится важным направлением

Китайские энергетические компании последовательно расширяют международное сотрудничество, и Центральная Азия постепенно превращается в одно из ключевых направлений их деятельности. По словам Чжун Чжунцзе, China Energy реализует проекты в различных странах мира, уделяя особое внимание государствам региона.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

В настоящее время компания активно сотрудничает с Узбекистаном, в том числе в сфере строительства объектов ветровой энергетики. При этом рассматриваются и другие проекты в области электроэнергетики в странах Центральной Азии.

Одним из ключевых партнеров Китая в энергетической сфере остается Казахстан. Еще в прошлом году Президент РК Касым-Жомарт Токаев на восьмом заседании казахстанско-китайского делового совета в Пекине заявил о планах по реализации ряда проектов в области возобновляемых источников энергии с участием ведущих китайских компаний, включая China Power International Holding и China Energy.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Позднее генеральный директор China Energy Engineering Group Ни Чжэн на встрече с Главой государства выступил с инициативой строительства линии электропередачи постоянного тока, которая должна соединить север и юг Казахстана. Кроме того, компания изучает возможности реализации новых проектов в сфере возобновляемой энергетики.

В феврале текущего года министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что китайские компании планируют построить на территории страны несколько ветровых электростанций.

Вместе с тем Казахстан продолжает наращивать собственный потенциал «зеленой» энергетики. По данным Министерства энергетики, по итогам первого квартала 2026 года объекты возобновляемых источников энергии выработали 2,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2025 года доля ВИЭ в структуре генерации достигла 7%, а к 2030 году республика намерена увеличить этот показатель до 15%.

Энергетика без границ

Реализуемый в Турпане проект наглядно демонстрирует, как Китай постепенно переходит от традиционных источников энергии к высокотехнологичным решениям, объединяющим генерацию и накопление электроэнергии в единую систему.

Такая модель развития открывает новые возможности для расширения международного энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии, где Казахстан уже сегодня выступает одним из ключевых партнеров в сфере возобновляемых источников энергии.

Ранее Kazinform сообщал о том, как Китай формирует единый национальный рынок электроэнергии.