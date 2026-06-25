От песков к лесам: опыт Китая в борьбе с опустыниванием для Казахстана

Еще несколько десятилетий назад на месте исследовательской станции Китайской академии наук простирались лишь пески пустыни Такла-Макан. Сегодня здесь раскинулся настоящий оазис, где растут деревья и кустарники, работают ученые, а результаты исследований помогают бороться с опустыниванием не только в Китае, но и далеко за его пределами, включая Казахстан.

Корреспондент агентства Kazinform в ходе пресс-тура по основной зоне Экономического пояса Шелкового пути посетил исследовательскую базу Китайской академии наук (CAS) в уезде Целе и узнал, как Поднебесная превращает бесплодные земли в зеленые территории и какие совместные проекты реализуются с Казахстаном.

Великая зеленая стена Китая

Китай сегодня считается одним из мировых лидеров в борьбе с опустыниванием. На протяжении нескольких десятилетий в стране реализуется масштабная государственная программа по восстановлению деградированных земель и расширению лесного фонда. Наиболее известный проект получил название «Программа защитных лесов трех северных регионов», или «Великая зеленая стена Китая».

Ее главная задача — остановить наступление крупнейших пустынь страны, включая Гоби и Такла-Макан, защитить населенные пункты от песчаных бурь и сохранить пригодные для жизни территории.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Пустыня Такла-Макан, расположенная в Синьцзяне, является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Ее площадь превышает 330 тысяч квадратных километров. Из-за сильных ветров и подвижных песков она представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, инфраструктуры и жизни местного населения.

Для решения этой проблемы китайские власти объединили усилия ученых, инженеров и экологов. Сегодня миллиарды деревьев и кустарников высаживаются на границах пустынных территорий, а современные технологии позволяют закреплять пески и предотвращать эрозию почв.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Оазис посреди пустыни

Исследовательская станция в Целе была основана в 1983 году. Несмотря на экстремальные климатические условия, за четыре десятилетия она превратилась в образец успешной борьбы с опустыниванием.

Осадков здесь выпадает крайне мало — в среднем около 35 миллиметров в год. Тем не менее ученым удалось создать устойчивую экосистему. На территории станции произрастают десятки видов растений, приспособленных к засушливому климату. Среди них особое место занимает верблюжья колючка — растение с мощной корневой системой, способное закреплять песчаные почвы и препятствовать их перемещению под воздействием ветра.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Сегодня на территории станции можно встретить не только растения, но и представителей местной фауны — диких кабанов, пустынных ящериц, змей, зайцев и различные виды птиц.

Сотрудники станции продолжают изучать процессы формирования пустынь и разрабатывать новые методы восстановления деградированных земель.

По словам представителя канцелярии новостей Народного правительства уезда Целе Сюй Цзюцуна, основными направлениями работы станции являются мониторинг динамики пустынных территорий, разработка технологий борьбы с опустыниванием и создание устойчивых моделей сельского хозяйства в оазисах.

— Наша главная задача — остановить движение песков. Если песок постоянно наступает, люди не смогут жить на этой территории. Именно поэтому были созданы защитные лесополосы, которые позволяют сохранить населенные пункты и предотвратить переселение жителей, — отметил он.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Научный подход вместо борьбы с природой

Младший научный сотрудник Института экологии и географии Синьцзяна Китайской академии наук Чжан Бо подчеркивает, что китайские специалисты не ставят перед собой задачу полностью изменить природу пустыни.

— Мы реализуем комплексный подход, который учитывает взаимосвязь гор, рек, озер, лесов и пустынь. Мы не боремся с пустыней как таковой, а стремимся уменьшить ее негативное влияние на жизнь человека. Для этого создаются защитные лесополосы и высаживаются адаптированные к местным условиям растения, — рассказал ученый.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

По его словам, специалисты постоянно исследуют новые методы посадки растений в экстремально засушливых условиях. Особое внимание уделяется местным видам, которые способны выживать при минимальном количестве влаги и обладают развитой корневой системой.

Верблюжья колючка остается одним из ключевых растений в этой работе. Благодаря глубоким корням она эффективно укрепляет почву и защищает территорию от ветровой эрозии.

Опыт Китая для Казахстана

Для Казахстана тема борьбы с опустыниванием имеет особое значение. Экологическая катастрофа Аральского моря остается одной из самых серьезных проблем Центральной Азии. Площадь высохшего дна уже достигла уже миллионов гектаров, а значительная часть находится как раз таки на территории Казахстана. Именно поэтому сотрудничество казахстанских и китайских ученых приобретает особую актуальность.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

За последние 40 лет исследовательская станция в Целе реализовала более 300 научных проектов совместно с зарубежными партнерами. Были созданы демонстрационные площадки в Казахстане, Эфиопии и Мавритании, где тестируются технологии восстановления деградированных земель и закрепления песчаных массивов.

Одним из таких проектов стала Китайско-казахстанская демонстрационная зона защитных лесополос.

Кроме того, китайские специалисты принимали участие в исследованиях по озеленению столицы Казахстана.

— С Казахстаном нас связывает давнее сотрудничество. В свое время мы помогали выращивать деревья для создания лесополос в Астане. Для этого был создан специальный питомник площадью несколько гектаров. Мы изучаем, какие виды растений лучше адаптируются к климатическим условиям различных регионов Казахстана. Наши ученые работают совместно с казахстанскими коллегами, исследуя климатические особенности и подбирая наиболее подходящие виды растений, — рассказал Чжан Бо.

Сегодня стороны продолжают совместные исследования по предотвращению деградации земель и восстановлению растительности в засушливых регионах Казахстана.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Технологии для Аральского моря

Особую ценность для Казахстана представляют технологии, разработанные в Целе для закрепления подвижных песков и восстановления растительности с использованием ограниченных водных ресурсов.

Китайские специалисты создали комплекс решений, включающий лесоразведение на песках с применением солоноватой воды, выращивание растений за счет естественных атмосферных осадков и создание защитных лесополос вокруг оазисов.

Эти разработки уже используются в проектах по стабилизации окраин пустыни Такла-Макан, а также нашли применение при восстановлении экосистемы Аральского моря.

Эксперты отмечают, что опыт Китая может стать важным инструментом для решения экологических проблем Центральной Азии, где последствия изменения климата ощущаются все сильнее.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Борьба за будущее засушливых регионов

Сегодня Китай демонстрирует, что даже самые суровые пустынные территории могут быть преобразованы благодаря долгосрочной государственной политике, научным исследованиям и международному сотрудничеству.

Научная станция в Целе продолжает изучение экосистем аридных зон, разрабатывает технологии адаптации к изменению климата и создает решения для устойчивого развития засушливых территорий.

Для Казахстана этот опыт особенно важен. В условиях изменения климата, деградации земель и проблем Аральского региона сотрудничество с китайскими учеными открывает новые возможности для восстановления экосистем и сохранения природных ресурсов.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

История небольшого оазиса посреди Такла-Макана показывает, что даже в самых суровых природных условиях человек способен найти путь к гармоничному сосуществованию с природой.

Отметим, что Аральское море остается символом одной из крупнейших экологических катастроф современности. Тем не менее за последние годы страны Центральной Азии смогли добиться прогресса в преодолении ее последствий — от восстановления Северного Арала до реализации крупных экологических и водосберегающих проектов.

Ранее агентство Kazinform подробно рассказывало о достигнутых результатах, сохраняющихся вызовах и перспективах дальнейшего взаимодействия стран региона в решении аральской проблемы.