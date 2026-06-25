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    От песков к лесам: опыт Китая в борьбе с опустыниванием для Казахстана

    Еще несколько десятилетий назад на месте исследовательской станции Китайской академии наук простирались лишь пески пустыни Такла-Макан. Сегодня здесь раскинулся настоящий оазис, где растут деревья и кустарники, работают ученые, а результаты исследований помогают бороться с опустыниванием не только в Китае, но и далеко за его пределами, включая Казахстан.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Корреспондент агентства Kazinform в ходе пресс-тура по основной зоне Экономического пояса Шелкового пути посетил исследовательскую базу Китайской академии наук (CAS) в уезде Целе и узнал, как Поднебесная превращает бесплодные земли в зеленые территории и какие совместные проекты реализуются с Казахстаном.

    Великая зеленая стена Китая

    Китай сегодня считается одним из мировых лидеров в борьбе с опустыниванием. На протяжении нескольких десятилетий в стране реализуется масштабная государственная программа по восстановлению деградированных земель и расширению лесного фонда. Наиболее известный проект получил название «Программа защитных лесов трех северных регионов», или «Великая зеленая стена Китая».

    Ее главная задача — остановить наступление крупнейших пустынь страны, включая Гоби и Такла-Макан, защитить населенные пункты от песчаных бурь и сохранить пригодные для жизни территории.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Пустыня Такла-Макан, расположенная в Синьцзяне, является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Ее площадь превышает 330 тысяч квадратных километров. Из-за сильных ветров и подвижных песков она представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, инфраструктуры и жизни местного населения.

    Для решения этой проблемы китайские власти объединили усилия ученых, инженеров и экологов. Сегодня миллиарды деревьев и кустарников высаживаются на границах пустынных территорий, а современные технологии позволяют закреплять пески и предотвращать эрозию почв.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Оазис посреди пустыни

    Исследовательская станция в Целе была основана в 1983 году. Несмотря на экстремальные климатические условия, за четыре десятилетия она превратилась в образец успешной борьбы с опустыниванием.

    Осадков здесь выпадает крайне мало — в среднем около 35 миллиметров в год. Тем не менее ученым удалось создать устойчивую экосистему. На территории станции произрастают десятки видов растений, приспособленных к засушливому климату. Среди них особое место занимает верблюжья колючка — растение с мощной корневой системой, способное закреплять песчаные почвы и препятствовать их перемещению под воздействием ветра.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Сегодня на территории станции можно встретить не только растения, но и представителей местной фауны — диких кабанов, пустынных ящериц, змей, зайцев и различные виды птиц.

    Сотрудники станции продолжают изучать процессы формирования пустынь и разрабатывать новые методы восстановления деградированных земель.

    По словам представителя канцелярии новостей Народного правительства уезда Целе Сюй Цзюцуна, основными направлениями работы станции являются мониторинг динамики пустынных территорий, разработка технологий борьбы с опустыниванием и создание устойчивых моделей сельского хозяйства в оазисах.

    — Наша главная задача — остановить движение песков. Если песок постоянно наступает, люди не смогут жить на этой территории. Именно поэтому были созданы защитные лесополосы, которые позволяют сохранить населенные пункты и предотвратить переселение жителей, — отметил он.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Научный подход вместо борьбы с природой

    Младший научный сотрудник Института экологии и географии Синьцзяна Китайской академии наук Чжан Бо подчеркивает, что китайские специалисты не ставят перед собой задачу полностью изменить природу пустыни.

    — Мы реализуем комплексный подход, который учитывает взаимосвязь гор, рек, озер, лесов и пустынь. Мы не боремся с пустыней как таковой, а стремимся уменьшить ее негативное влияние на жизнь человека. Для этого создаются защитные лесополосы и высаживаются адаптированные к местным условиям растения, — рассказал ученый.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    По его словам, специалисты постоянно исследуют новые методы посадки растений в экстремально засушливых условиях. Особое внимание уделяется местным видам, которые способны выживать при минимальном количестве влаги и обладают развитой корневой системой.

    Верблюжья колючка остается одним из ключевых растений в этой работе. Благодаря глубоким корням она эффективно укрепляет почву и защищает территорию от ветровой эрозии.

    Опыт Китая для Казахстана

    Для Казахстана тема борьбы с опустыниванием имеет особое значение. Экологическая катастрофа Аральского моря остается одной из самых серьезных проблем Центральной Азии. Площадь высохшего дна уже достигла уже миллионов гектаров, а значительная часть находится как раз таки на территории Казахстана. Именно поэтому сотрудничество казахстанских и китайских ученых приобретает особую актуальность.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    За последние 40 лет исследовательская станция в Целе реализовала более 300 научных проектов совместно с зарубежными партнерами. Были созданы демонстрационные площадки в Казахстане, Эфиопии и Мавритании, где тестируются технологии восстановления деградированных земель и закрепления песчаных массивов.

    Одним из таких проектов стала Китайско-казахстанская демонстрационная зона защитных лесополос.

    Кроме того, китайские специалисты принимали участие в исследованиях по озеленению столицы Казахстана.

    — С Казахстаном нас связывает давнее сотрудничество. В свое время мы помогали выращивать деревья для создания лесополос в Астане. Для этого был создан специальный питомник площадью несколько гектаров. Мы изучаем, какие виды растений лучше адаптируются к климатическим условиям различных регионов Казахстана. Наши ученые работают совместно с казахстанскими коллегами, исследуя климатические особенности и подбирая наиболее подходящие виды растений, — рассказал Чжан Бо.

    Сегодня стороны продолжают совместные исследования по предотвращению деградации земель и восстановлению растительности в засушливых регионах Казахстана.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Технологии для Аральского моря

    Особую ценность для Казахстана представляют технологии, разработанные в Целе для закрепления подвижных песков и восстановления растительности с использованием ограниченных водных ресурсов.

    Китайские специалисты создали комплекс решений, включающий лесоразведение на песках с применением солоноватой воды, выращивание растений за счет естественных атмосферных осадков и создание защитных лесополос вокруг оазисов.

    Эти разработки уже используются в проектах по стабилизации окраин пустыни Такла-Макан, а также нашли применение при восстановлении экосистемы Аральского моря.

    Эксперты отмечают, что опыт Китая может стать важным инструментом для решения экологических проблем Центральной Азии, где последствия изменения климата ощущаются все сильнее.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Борьба за будущее засушливых регионов

    Сегодня Китай демонстрирует, что даже самые суровые пустынные территории могут быть преобразованы благодаря долгосрочной государственной политике, научным исследованиям и международному сотрудничеству.

    Научная станция в Целе продолжает изучение экосистем аридных зон, разрабатывает технологии адаптации к изменению климата и создает решения для устойчивого развития засушливых территорий.

    Для Казахстана этот опыт особенно важен. В условиях изменения климата, деградации земель и проблем Аральского региона сотрудничество с китайскими учеными открывает новые возможности для восстановления экосистем и сохранения природных ресурсов.

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    История небольшого оазиса посреди Такла-Макана показывает, что даже в самых суровых природных условиях человек способен найти путь к гармоничному сосуществованию с природой.

    Отметим, что Аральское море остается символом одной из крупнейших экологических катастроф современности. Тем не менее за последние годы страны Центральной Азии смогли добиться прогресса в преодолении ее последствий — от восстановления Северного Арала до реализации крупных экологических и водосберегающих проектов. 

    Ранее агентство Kazinform подробно рассказывало о достигнутых результатах, сохраняющихся вызовах и перспективах дальнейшего взаимодействия стран региона в решении аральской проблемы.  

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    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

     

    Наука Климат Китай Природа Экология Деревья Пустыня
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор