Как в Китае выращивают овощи для экспорта в Казахстан

Овощи и фрукты из Поднебесной давно стали привычной частью ассортимента казахстанских рынков и магазинов. В Китае активно развивают современные агротехнологии, позволяющие обеспечивать внутренний рынок и наращивать экспорт в страны Центральной Азии.

Корреспонденту агентства Kazinform в ходе пресс-тура по основной зоне Экономического пояса Шелкового пути, который проходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, удалось ознакомиться с тем, как местные предприятия выращивают огурцы, баклажаны, томаты, сладкий перец, дыни, тыкву и различные виды зелени.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Почти 900 теплиц посреди пустынного края

Журналистам из 20 стран показали тепличный комплекс компании Hongyuan Agricultural Technology Co., Ltd., расположенный в уезде Моюй недалеко от города Хотан. Предприятие занимает обширную территорию и включает 892 теплицы.

По словам представителя компании по сельскохозяйственному техническому развитию Ван Юн Ши, уникальные климатические условия Хотана позволяют выращивать овощи и фрукты практически круглый год.

Во время посещения тепличного комплекса журналистам продемонстрировали уже плодоносящие участки, где созревают огурцы, так и отделения подготовки рассады. В отдельной теплице специалисты занимались выращиванием баклажанов. На начальном этапе растения прививают на устойчивую корневую систему, после чего готовят к высадке в грунт.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— После прививки и подготовки создаются необходимые условия, и растения высаживаются в почву. В теплицах можно контролировать температуру. Даже зимой здесь удается поддерживать температуру на уровне плюс 15 градусов, — рассказал Ван Юн Ши.

Теплица, работающая за счет солнечной энергии

Главная особенность хозяйства — использование так называемых солнечных теплиц. Речь идет не просто о выращивании овощей под пленкой, а о целой системе, позволяющей регулировать микроклимат и максимально эффективно использовать энергию солнца.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Одна сторона теплицы выполнена из прозрачного материала и пропускает солнечный свет, а противоположная представляет собой толстую стену из специальных материалов. В течение дня она накапливает тепло, а ночью постепенно отдает его растениям, позволяя поддерживать оптимальную температуру.

Кроме того, используется двухарочная конструкция с двойным пленочным покрытием, что помогает сохранять тепло и снижать энергозатраты.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Внутри теплиц организованы системы полива, вентиляции и контроля за условиями выращивания. Благодаря этому даже в засушливом климате южного Синьцзяна удается получать стабильные урожаи.

По словам представителя компании, каждая теплица способна давать до 30 тонн продукции. Огурцы уже достигли стадии созревания, и к концу месяца здесь ожидают сбор урожая. После этого почву подготовят для выращивания других культур.

Органические удобрения и «зеленая продукция»

В компании также уделяют внимание экологичности производства. В качестве удобрений используют органические компоненты, разработанные местными специалистами.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— Мы применяем органические удобрения. Такой подход способствует хорошему росту растений и создает основу для дальнейшего развития. При постоянном использовании этих методов можно получать экологически чистую продукцию. Наши баклажаны, томаты, тыква, огурцы и другие культуры получили китайский сертификат «зеленой продукции», — отметил Ван Юн Ши.

Казахстан стал одним из первых зарубежных рынков

Предприятие активно развивает международное сотрудничество. В прошлом году компания в экспериментальном режиме начала поставки продукции за рубеж.

Одним из первых направлений стал Казахстан. По словам Ван Юн Ши, в Алматы был создан зарубежный склад и центр сбыта, а первые поставки овощей прошли успешно.

— Мы экспортируем готовую овощную продукцию в Казахстан. В прошлом году поставки баклажана в Алматы были успешными. Там создан наш зарубежный склад и центр продаж. Мы намерены расширять сотрудничество, — сообщил представитель компании.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

В настоящее время китайская сторона также ведет переговоры с Узбекистаном по внедрению подобных решений. Технология может оказаться востребованной в странах с засушливым климатом и холодной зимой.

По его словам, предприятие намерено расширять экспорт в страны Центральной Азии и другие государства.

— Накануне я принимал делегации из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, — сказал он.

В текущем году компания планирует экспортировать за рубеж около 20 тысяч тонн овощной продукции. Ожидается, что примерно половина этого объема может быть поставлена в Казахстан при условии достижения соответствующих договоренностей, однако говорить об этом окончательно пока преждевременно.

Китай остается одним из ключевых партнеров Казахстана

По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, Китай остается одним из стратегических партнеров республики в аграрной сфере. По итогам 2025 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между двумя странами вырос на 36,8% и достиг 1,97 млрд долларов.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Также сообщалось, что в 2025 году внешнеторговый оборот между пятью странами Центральной Азии и Китаем достиг исторического максимума в $106,3 млрд.

Ранее Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в ходе визита в Китай принял участие в форуме «Экспорт в Китай — отбор ШОС», где отметил, что Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, а Казахстан — надежным поставщиком энергетических ресурсов, сельхозпродукции и сырья. Тогда казахстанские компании заключили соглашения с китайскими партнерами на сумму около 125 млн долларов США, включая поставки кормовой муки, масличных культур и другой сельхозпродукции.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Стоит отметить, что развитие современных тепличных технологий и расширение экспортных поставок свидетельствуют о том, что сотрудничество Казахстана и Китая в аграрной сфере выходит на новый уровень. А солнечные теплицы, позволяющие получать урожай практически круглый год, могут стать одним из перспективных направлений для дальнейшего технологического взаимодействия двух стран.