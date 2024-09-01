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    03:00, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы на Паралимпиаде 2024: итоги третьего дня

    Казахстанцы на Паралимпиаде 2024: итоги третьего дня
    Фото: Мейиржан Амангелдиев

    В Министерстве туризма и спорта РК подвели итоги третьего дня (31 августа) соревнований на Паралимпийских играх 2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Пулевая стрельба

    В классе R1 Еркин Габбасов, участвовавший в стрельбе из винтовки на 10 метров, набрал 247.7 очков и завоевал серебряную медаль. Это первая медаль в копилке страны на Паралимпийских играх в Париже.

    Севда Алиева, выступавшая среди женщин, заняла 13-е место в классе SH1 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

    Паралегкая атлетика

    Казахстанка Гульбахыт Каиржанова заняла пятое место в метании копья (класс F13) на Паралимпийских играх с результатом 34.23 метра.

    Волейбол сидя

    Сборная Казахстана по волейболу сидя провела второй матч на Паралимпиаде в Париже.

    Соперниками казахстанцев по группе A стали паралимпийцы из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась по итогам пяти партий в пользу боснийцев - 3:2.

    Паратаэквондо

    Нурлан Домбаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, класс К44, уступил в поединке за бронзовую медаль корейскому спортсмену Джу Джонхуну (Joo Jeonghun) со счетом 1:7, завершив свое участие на Паралимпийских играх.

    Нышан Омирали, выступающий в категории К44 +80 кг, завершил свое выступление на Паралимпийских играх после поражения от иранского спортсмена Хамеда Хагшенаса (Hamed Haghshenas) со счетом 14:16.

    После третьего дня Паралимпиады в копилке сборной Казахстана 1 серебряная медаль.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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