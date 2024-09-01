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    01:57, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Гульбахыт Кайыржанова стала пятой на Паралимпиаде-2024

    Гульбахыт Кайыржанова
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанская легкоатлетка Гульбахыт Кайыржанова выступила на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Она приняла участие в соревнованиях по метанию копья в классе F13, где выступали спортсменки с нарушением зрения. В своей лучшей попытке Кайыржанова метнула копье на 34,23 метра, что стало ее личным рекордом. В итоге казахстанская легкоатлетка заняла пятое место.

    Золотую медаль завоевала китаянка Чжао Юпин, установившая мировой рекорд — 47,06 метра. Серебряной призеркой стала российская спортсменка Анна Кулинич-Сорокина (38,10 метра), а «бронзу» выиграла австрийка Наталия Эдер (37,22 метра).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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