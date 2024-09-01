Гульбахыт Кайыржанова стала пятой на Паралимпиаде-2024

Казахстанская легкоатлетка Гульбахыт Кайыржанова выступила на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Она приняла участие в соревнованиях по метанию копья в классе F13, где выступали спортсменки с нарушением зрения. В своей лучшей попытке Кайыржанова метнула копье на 34,23 метра, что стало ее личным рекордом. В итоге казахстанская легкоатлетка заняла пятое место.

Золотую медаль завоевала китаянка Чжао Юпин, установившая мировой рекорд — 47,06 метра. Серебряной призеркой стала российская спортсменка Анна Кулинич-Сорокина (38,10 метра), а «бронзу» выиграла австрийка Наталия Эдер (37,22 метра).