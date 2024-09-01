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    19:43, 31 Август 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по волейболу сидя уступила команде Боснии и Герцеговины на Паралимпийских играх

    Сборная Казахстана по волейболу сидя уступила команде Боснии и Герцеговины на Паралимпийских играх
    Фото: t.me/mediaparis2024

    Сборная Казахстана по волейболу сидя провела вторую игру группового этапа на Паралимпийских играх, сразившись с двукратными чемпионами и многократными призёрами Паралимпийских игр — командой Боснии и Герцеговины. Об этом передает агентство Kazinform.

    В напряжённом первом сете боснийцы одержали победу со счётом 26:24. Во втором сете команда Боснии продолжила доминировать, выиграв со счётом 25:13. Однако казахстанская сборная сумела собраться в третьем сете, продемонстрировав отличную игру и одержав победу со счётом 25:14.

    Четвёртый сет завершился со счётом 25:21 в пользу Казахстана, но в решающем пятом сете соперники из Боснии выиграли со счётом 15:8.

    Таким образом, общий счёт встречи составил 3:2 в пользу команды Боснии и Герцеговины.

    Следующий матч сборная Казахстана проведёт 2 сентября в 15:00 по времени Астаны против команды Египта.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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