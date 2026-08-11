Казахстанский ультрамарафонец продолжает забег «Құрылтайға жол» от Астаны до Алматы

Ультрамарафонец Мендыбай Алимгазинов продолжает забег до Алматы, приуроченный к предстоящим выборам депутатов Курултая. На очередном этапе маршрута спортсмена поддержали жители Аршалы и Осакаровки, передает агентство Kazinform.

О новых встречах на маршруте Мендыбай Алимгазинов рассказал на своей странице в социальных сетях. В поселке Аршалы местные жители дождались прибытия ультрамарафонца, дали ему возможность отдохнуть после пройденного участка и пожелали доброго пути. Провожая спортсмена, некоторые из них решили символически пробежать вместе с ним часть дистанции.

Фото: Instagram/mendybaialimgazinov

Поддержку Алимгазинову оказывали и автомобилисты. По его словам, проезжавшие мимо водители останавливались, интересовались маршрутом и самочувствием спортсмена, а также предлагали помощь.

Следующей точкой на пути стала Осакаровка. Местные жители встретили ультрамарафонца и накрыли для него дастархан. За столом ему пожелали сил, выдержки и успешного продолжения пути.

После пройденной дистанции Мендыбай Алимгазинов остался в поселке на ночлег, чтобы утром продолжить движение в сторону Алматы. Инициатива «Құрылтайға жол» приурочена к предстоящим выборам депутатов Курултая. Своим забегом ультрамарафонец призывает казахстанцев не оставаться в стороне от важного для страны события.

Впереди спортсмену предстоит преодолеть новые участки маршрута и посетить другие населенные пункты по пути в Алматы.

Напомним, выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа. ЦИК уже утвердил календарный план выборов.

По данным ЦИК на предстоящих выборах смогут проголосовать более 12,6 млн граждан.

Ранее в акимате Астаны разъяснили как можно получить открепительное удостоверение, которое позволит проголосовать на любом избирательном участке страны, если в день выборов человек не находится по месту постоянной регистрации.

Также в ЦИК пояснили, как оформить временную регистрацию в день выборов в Казахстане онлайн. Избирателям также показали образец бюллетеня.