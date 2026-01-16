Казахстанское «Торпедо» начало с победы на Континентальном Кубке в Великобритании

Казахстанский хоккейный клуб одержал победу в первом матче финального этапа Континентального Кубка по хоккею в Великобритании.

Наши хоккеисты на старте сыграли с чемпионом Дании — командой «Блю Фокс» из Хернинга.

Во втором периоде соперник повел в счете, но вскоре подопечные Андрея Корабейникова не только сравняли, но забросили еще 5 безответных шайб и одержали победу со счетом 6:2.

Следующий матч группового этапа казахстанский клуб проведет против французского «Анже Дакс».

Напомним, что «Барыс» начал 2026 год с пятого подряд поражения в домашнем матче