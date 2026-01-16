13:49, 16 Январь 2026 | GMT +5
Казахстанское «Торпедо» начало с победы на Континентальном Кубке в Великобритании
Хоккейный клуб «Торпедо» с победы стартовал на Континентальном Кубке, передает агентство Kazinform со ссылкой на федерацию хоккея.
Казахстанский хоккейный клуб одержал победу в первом матче финального этапа Континентального Кубка по хоккею в Великобритании.
Наши хоккеисты на старте сыграли с чемпионом Дании — командой «Блю Фокс» из Хернинга.
Во втором периоде соперник повел в счете, но вскоре подопечные Андрея Корабейникова не только сравняли, но забросили еще 5 безответных шайб и одержали победу со счетом 6:2.
Следующий матч группового этапа казахстанский клуб проведет против французского «Анже Дакс».
Напомним, что «Барыс» начал 2026 год с пятого подряд поражения в домашнем матче