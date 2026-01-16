РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:50, 15 Январь 2026 | GMT +5

    «Барыс» начал 2026 год с пятого подряд поражения в домашнем матче

    Астанинский «Барыс» сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком» в первом домашнем матче 2026 года в Континентальной хоккейной лиге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    ХК «Барыс»
    Фото: ХК «Барыс»

    Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на десятой строчке Восточной конференции лиги, а российский был на пятой.

    Михаил Кравец выставил следующий состав: Шил (Бояркин) — Масси-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Маккошен-Данияр, Симонов-Томпсон-Логвин; Бекетаев-Бреус, Мухаметов-Омирбеков-Кайыржан; Гайтамиров, Асетов-Шайхмедденов-Панюков.

    Первый период минимально остался за гостями, во втором ничего не изменилось, а третий помог «Нефтехимику» вырвать победу со счетом 1:0, казахстанский клуб уступил пятый матч подряд.

    17 января «Барыс» дома примет московский ЦСКА.

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

    Шайбы:

    0:1 — 05:07 Точилкин (Федотов, Хоружев). В равенстве

    Вратари: Шил — Озолин

    Штраф: 4:9 (2:2, 0:0, 2:7).

    Ранее сообщалось, что «Барыс» сотворил громкую сенсацию в последнем матче 2025 года.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
