«Барыс» сотворил громкую сенсацию в последнем матче 2025 года
Астанинский «Барыс» сыграл с омским «Авангардом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал десятую строчку Восточной конференции, а российский был на второй.
Михаил Кравец выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маккошен-Уолш, Асетов-Шайхмедденов-Панюков; Масси-Данияр, Логвин-Морелли-Веккьоне; Бекетаев-Бреус, Уиллман-Томпсон-Галимов; Оразов, Савицкий-Омирбеков-Кайыржан.
Первый период остался за гостями благодаря шайбе Всеволода Логвина. Во втором Алихан Асетов увеличил разрыв, хозяева сократили, но Кирилл Панюков вернул перевес.
Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам увезти победу над фаворитом в последнем матче года со счетом 4:2.
Шестого января «Барыс» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».