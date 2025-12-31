«Барыс» сотворил громкую сенсацию в последнем матче 2025 года

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал десятую строчку Восточной конференции, а российский был на второй.

Михаил Кравец выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маккошен-Уолш, Асетов-Шайхмедденов-Панюков; Масси-Данияр, Логвин-Морелли-Веккьоне; Бекетаев-Бреус, Уиллман-Томпсон-Галимов; Оразов, Савицкий-Омирбеков-Кайыржан.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Всеволода Логвина. Во втором Алихан Асетов увеличил разрыв, хозяева сократили, но Кирилл Панюков вернул перевес.

Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам увезти победу над фаворитом в последнем матче года со счетом 4:2.

Шестого января «Барыс» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».