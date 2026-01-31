Казахстанский телепроект Silk Way Star впервые показан в эфире Центрального телевидения Китая

Демонстрация гранд-финала Silk Way Star в эфире крупнейшего медиахолдинга Китая стала важным событием казахстанской телеиндустрии. Факт трансляции на платформе с потенциальной аудиторией более 1,1 миллиарда человек - событие широкого масштаба и важный шаг в развитии гуманитарного и культурного сотрудничества между странами.

Китайские зрители увидели кульминацию масштабного международного проекта, объединившего исполнителей из 12 стран: Казахстана, Монголии, Азербайджана, Армении, Грузии, Малайзии, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Silk Way Star - первый международный вокальный конкурс подобного формата в Азии. Проект стал уникальной культурной платформой, объединившей разные музыкальные традиции, языки и исполнительские школы. Конкурс продемонстрировал высокий уровень продакшна, живой звук, масштабные постановки и современное телевизионное производство.

Проект реализован в рамках соглашения о создании международного формата между Телерадиокомплексом Президента РК и китайской медиакорпорацией China Media Group. Все эпизоды транслировались на телеканалах Jibek Joly\Silk Way. Финал прошёл в прямом эфире и был показан в ряде стран, включая Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан и Монголию. Трансляция шла на 6 языках: казахском, английском, русском, кыргызском, узбекском и турецком языках. Совокупная аудитория проекта превысила 1 миллиард человек.

Руководитель Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева отметила, что Соглашение о реализации международного музыкального проекта с участием 12 стран было подписано на встрече Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина в июне 2025 года. Директор медиахолдинга также выразила благодарность Государственному советнику Ерлану Карину за авторство идеи проекта и оказанное доверие.

Напомним, от имени Президента Казахстана были вручены высокие награды «Достык» ІІ степени, а также благодарность Главы государства участникам и организаторам престижного международного конкурса Silk Way Star.

Показ гранд-финала на CCTV-15 подтверждает высокий международный статус проекта и его востребованность за пределами Казахстана. Это не просто телевизионная трансляция, а стратегический культурный мост, демонстрирующий потенциал казахстанского медиаконтента на глобальном уровне.

В 2025 году победителем конкурса стала участница из Монголии Мишель Джозеф. Следующий сезон Silk Way Star примет Китай, что символично продолжает расширение географии проекта и укрепление международного партнёрства.