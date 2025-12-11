02:44, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстанский судья получил право судить матчи Азиатских игр-2026
Арбитр из Казахстана получил право судить матчи Азиатских игр-2026 по настольному теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанский судья по настольному теннису высшей международной категории Тимур Ходжаев будет обслуживать матчи Азиатских игр-2026 в Японии.
Летняя Азиада пройдет с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
В состав судейской бригады по настольному теннису включен арбитр международной категории Blue badge Тимур Ходжаев (Караганда).
Отметим, что ранее казахстанский арбитр обслуживал матчи чемпионата Азии и других крупных международных турниров.
Ранее мы писали, что казахстанка Жания Бекмухамбетова добилась успеха на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Даммаме (Саудовская Аравия).