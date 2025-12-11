РУ
    Казахстанский судья получил право судить матчи Азиатских игр-2026

    Арбитр из Казахстана получил право судить матчи Азиатских игр-2026 по настольному теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанский судья получил право судить матчи Азиатских игр-2026
    Фото: НОК

    Казахстанский судья по настольному теннису высшей международной категории Тимур Ходжаев будет обслуживать матчи Азиатских игр-2026 в Японии.

    Летняя Азиада пройдет с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

    В состав судейской бригады по настольному теннису включен арбитр международной категории Blue badge Тимур Ходжаев (Караганда).

    Отметим, что ранее казахстанский арбитр обслуживал матчи чемпионата Азии и других крупных международных турниров.

    Ранее мы писали, что казахстанка Жания Бекмухамбетова добилась успеха на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Даммаме (Саудовская Аравия).

