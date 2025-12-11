Казахстанский судья получил право судить матчи Азиатских игр-2026

Казахстанский судья по настольному теннису высшей международной категории Тимур Ходжаев будет обслуживать матчи Азиатских игр-2026 в Японии.

Летняя Азиада пройдет с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

В состав судейской бригады по настольному теннису включен арбитр международной категории Blue badge Тимур Ходжаев (Караганда).

Отметим, что ранее казахстанский арбитр обслуживал матчи чемпионата Азии и других крупных международных турниров.

