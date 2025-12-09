15:01, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Саудовской Аравии
Казахстанка Жания Бекмухамбетова добилась успеха на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Даммаме (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U 13.
Жания на турнире провела шесть матчей, одержав победы в каждом из них.
Ранее в Клуж-Напоке (Румыния) стартовал молодежный чемпионат мира по настольному теннису.