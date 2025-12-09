Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Саудовской Аравии

Спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U 13.

Жания на турнире провела шесть матчей, одержав победы в каждом из них.

Ранее в Клуж-Напоке (Румыния) стартовал молодежный чемпионат мира по настольному теннису.