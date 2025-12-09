РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:01, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Саудовской Аравии

    Казахстанка Жания Бекмухамбетова добилась успеха на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Даммаме (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Жания Бекмухамбетова
    Фото: Kazinform

    Спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U 13.

    Жания на турнире провела шесть матчей, одержав победы в каждом из них.

    Ранее в Клуж-Напоке (Румыния) стартовал молодежный чемпионат мира по настольному теннису.

    Наталья Мосунова
