22:54, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5
Алан Курмангалиев начал с победы на молодежном чемпионате мира в Румынии
В Клуж-Напоке (Румыния) стартовал молодежный чемпионат мира по настольному теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В возрастной категории стартовый матч провел казахстанец Алан Курмангалиев.
В смешанном парном разряде Курмангалиев и Хана Года (Египет) выиграли дуэт Энрике Риос/Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико).
Матч завершился со счётом 3:1.
Ранее представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).