Алан Курмангалиев начал с победы на молодежном чемпионате мира в Румынии

В возрастной категории стартовый матч провел казахстанец Алан Курмангалиев.

В смешанном парном разряде Курмангалиев и Хана Года (Египет) выиграли дуэт Энрике Риос/Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико).

Матч завершился со счётом 3:1.

Ранее представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).