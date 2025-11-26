РУ
    22:54, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алан Курмангалиев начал с победы на молодежном чемпионате мира в Румынии

    В Клуж-Напоке (Румыния) стартовал молодежный чемпионат мира по настольному теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Алан Курмангалиев начал с победы на молодежном чемпионате мира в Румынии
    Фото: НОК

    В возрастной категории стартовый матч провел казахстанец Алан Курмангалиев.

    В смешанном парном разряде Курмангалиев и Хана Года (Египет) выиграли дуэт Энрике Риос/Кристал Мелендес (Пуэрто-Рико).

    Матч завершился со счётом 3:1.

    Ранее представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Румыния Алан Курмангалиев Чемпионат мира Молодежь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
