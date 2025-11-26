Казахстанский онлайн-кинотеатр превзошел Netflix на международной премии

Казахстанский онлайн-кинотеатр Unico Play превзошел Netflix и завоевал «золото» в категории Best Integrated Marketing Campaign и «серебро» в номинации «Лучший постер» за сериал «Qara Bekire».

Проект рассказывает о Каспии, браконьерстве и драме двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона. Это первая казахстанская экшн-драма такого масштаба, снятая полностью на берегах и в водах Каспийского моря.

GEMA Asia Awards — преемник легендарных Promax Awards (ранее PromaxBDA), ведущих историю с 1956 года, ежегодно собирает участников из десятков стран, включая США, Канаду, страны Европы, Латинской Америки, Азии и Австралии. За награды здесь традиционно борются крупнейшие мировые студии и стриминговые платформы. В гонке 2025 года Unico Play конкурировал в одной категории с глобальными игроками — Netflix, Sony, Warner Brothers. И именно здесь на мировом уровне Казахстан впервые получил такую высокую оценку в сфере entertainment-маркетинга.

В начале осени жители крупных городов Казахстана увидели билборды в рамках продвижения «Qara Bekire»: «Черная икра! Попробуй бесплатно!» с QR-кодами, ведущими на загадочный «чёрный сайт» — промостраницу сериала «Qara Bekire», мощной драмы о Каспийском море и экологии. На момент запуска QR с наружной рекламой просканировали более 5 тысяч пользователей.

— «Qara Bekire» — это не просто промокампания. Это взрослая, смелая и очень казахстанская история о редком, исчезающем и бесценном. В нашем языке «qara bekire» — чёрный осётр. Наша команда играла на искушении через метафору: легко обещанная «черная икра» как символ поверхностного желания — и горькая правда о том, что по-настоящему ценное никогда не бывает бесплатным. Так кампания стала культурным высказыванием — и именно это сделало её международно узнаваемой, — рассказывает креативный директор Unico Play Екатерина Рошонок, отметив, что это еще и метафора всего, что нужно беречь: природу, память, традиции и человеческие отношения.

Фото: Unico Play

— Для Казахстана эта победа — исторический момент. По открытым архивам GEMA Asia Awards и Promax ранее не было зафиксировано побед казахстанских проектов, по крайней мере, в открытых источниках. И сегодня, конкурируя с Netflix, Sony и Warner Bros., мы не просто представляли страну — мы доказали, что локальное сторителлинг-мышление способно выдержать глобальную конкуренцию, — отмечает Виктория Коппель, СМО Unico Play .

Кампания стала одной из ключевых активностей в период запуска онлайн-кинотеатра. Она помогла вывести Unico Play на № 1 App Store и № 4 Google Play в Казахстане за первые 10 дней релиза, а «Qara Bekire» стал самым обсуждаемым сериалом сентября.

Ранее казахстанский фильм стал лауреатом международного кинофестиваля в Эстонии.