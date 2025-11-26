Казахстанский фильм стал лауреатом международного кинофестиваля в Эстонии
На церемонии закрытия Таллиннского международного кинофестиваля «Черные ночи» (Tallinn Black Nights Film Festival, PÖFF) казахстанская картина «Победителей видно на старте» (Becoming) была удостоена престижной награды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Фильм «Победителей видно на старте» рассказывает о 17-летней Миле, которая вступает в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести самостоятельность и выйти из семейного кризиса. Главная героиня сталкивается с выбором, который способен полностью изменить ее судьбу. В картине задействованы Тамирис Жангазинова, Асель Калиева, Медина Сагиндыкова и литовский актер Валентин Новопольский.
Режиссер и продюсер фильма Жаннат Алшанова получила приз «Лучший балтийский продюсер» в категории «Копродукция».
Мировая премьера фильма состоялась в августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно. Позднее картина была представлена в программе Пусанского международного кинофестиваля в Южной Корее. Полученная награда демонстрирует растущий интерес к казахстанскому кино и подтверждает эффективность мер государственной поддержки отрасли.