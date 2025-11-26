Казахстанский фильм стал лауреатом международного кинофестиваля в Эстонии

Фильм «Победителей видно на старте» рассказывает о 17-летней Миле, которая вступает в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести самостоятельность и выйти из семейного кризиса. Главная героиня сталкивается с выбором, который способен полностью изменить ее судьбу. В картине задействованы Тамирис Жангазинова, Асель Калиева, Медина Сагиндыкова и литовский актер Валентин Новопольский.

Режиссер и продюсер фильма Жаннат Алшанова получила приз «Лучший балтийский продюсер» в категории «Копродукция».

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2025 года на Международном кинофестивале в Локарно. Позднее картина была представлена в программе Пусанского международного кинофестиваля в Южной Корее. Полученная награда демонстрирует растущий интерес к казахстанскому кино и подтверждает эффективность мер государственной поддержки отрасли.