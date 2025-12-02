Казахстанский борец-вольник получил квартиру за победу в ЧМ-2024
На чемпионате Казахстана среди взрослых федерация борьбы вручила специальные награды борцам, защищающим честь страны на мировой арене, передает корреспондент агентства Kazіnform.
Чемпиону мира 2024 года Нуркоже Кайпанову вручены ключи от квартиры в Астане. Почетный подарок торжественно вручил первый вице-президент Федерации борьбы Казахстана Марат Омирбекулы. Это высокая оценка победы Кайпанова на мировом первенстве.
Наряду с этим, в ходе чемпионата не остались без наград и другие лучшие представители этого вида спорта. Первому чемпиону мира в греко-римской борьбе в истории Казахстана Айдосу Султангали и его личному тренеру вручены денежные премии. Эта инициатива реализуется с целью достойной оценки заслуг тренеров и спортсменов перед страной.
Эти награждения не только являются большой поддержкой для спортсменов нашей страны, но и создают сильную мотивацию для будущих чемпионов.
