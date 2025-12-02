Казахстанский борец-вольник получил квартиру за победу в ЧМ-2024

Чемпиону мира 2024 года Нуркоже Кайпанову вручены ключи от квартиры в Астане. Почетный подарок торжественно вручил первый вице-президент Федерации борьбы Казахстана Марат Омирбекулы. Это высокая оценка победы Кайпанова на мировом первенстве.

Наряду с этим, в ходе чемпионата не остались без наград и другие лучшие представители этого вида спорта. Первому чемпиону мира в греко-римской борьбе в истории Казахстана Айдосу Султангали и его личному тренеру вручены денежные премии. Эта инициатива реализуется с целью достойной оценки заслуг тренеров и спортсменов перед страной.

Эти награждения не только являются большой поддержкой для спортсменов нашей страны, но и создают сильную мотивацию для будущих чемпионов.

