РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:08, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский борец-вольник получил квартиру за победу в ЧМ-2024

    На чемпионате Казахстана среди взрослых федерация борьбы вручила специальные награды борцам, защищающим честь страны на мировой арене, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Казахстанский борец-вольник получил квартиру за победу в ЧМ-2024
    Фото: instagram.com/kazwrestling_official

    Чемпиону мира 2024 года Нуркоже Кайпанову вручены ключи от квартиры в Астане. Почетный подарок торжественно вручил первый вице-президент Федерации борьбы Казахстана Марат Омирбекулы. Это высокая оценка победы Кайпанова на мировом первенстве.

    Наряду с этим, в ходе чемпионата не остались без наград и другие лучшие представители этого вида спорта. Первому чемпиону мира в греко-римской борьбе в истории Казахстана Айдосу Султангали и его личному тренеру вручены денежные премии. Эта инициатива реализуется с целью достойной оценки заслуг тренеров и спортсменов перед страной.

    Эти награждения не только являются большой поддержкой для спортсменов нашей страны, но и создают сильную мотивацию для будущих чемпионов.

    Ранее Даулет Турлыханов озвучил шансы Казахстана на золото Азиады-2026 в борьбе.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Квартиры Награда Борьба
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают