Казахстанским деятелям культуры вручили премию имени Чингиза Айтматова

Событие собрало представителей государственных органов и творческой интеллигенции двух стран.

Главную международную награду — премию имени Чингиза Айтматова — получили известные мастера казахстанского искусства.

Народные артисты Казахстана Досхан Жолжаксынов, Тунгышбай Жаманкулов и Нуржуман Ихтымбаев были отмечены за большой вклад в развитие театра и кино.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Среди лауреатов также писатель Нурлан Ками, советник Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Кайрат Муканов и директор филармонии имени Жамбыла Акан Абдуалиев.

Почетные грамоты Кыргызстана в этот день получили артисты и руководители учреждений культуры Алматы: Арафат Ыскаков, Аридаш Оспанбаева, Алихан Лепесбаев, Гульжамал Казакбаева, Арман Жудебаев и Данияр Алиев.

Каждый из них вносит свой вклад в развитие музыкального, театрального и образовательного направления искусства.

