Казахстанским деятелям культуры вручили премию имени Чингиза Айтматова
В Доме дружбы Алматы прошла теплая и вдохновляющая церемония, на которой чествовали казахстанских деятелей культуры. Им вручили Международную премию имени Чингиза Айтматова, а также почетные грамоты Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.
Событие собрало представителей государственных органов и творческой интеллигенции двух стран.
Главную международную награду — премию имени Чингиза Айтматова — получили известные мастера казахстанского искусства.
Народные артисты Казахстана Досхан Жолжаксынов, Тунгышбай Жаманкулов и Нуржуман Ихтымбаев были отмечены за большой вклад в развитие театра и кино.
Среди лауреатов также писатель Нурлан Ками, советник Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Кайрат Муканов и директор филармонии имени Жамбыла Акан Абдуалиев.
Почетные грамоты Кыргызстана в этот день получили артисты и руководители учреждений культуры Алматы: Арафат Ыскаков, Аридаш Оспанбаева, Алихан Лепесбаев, Гульжамал Казакбаева, Арман Жудебаев и Данияр Алиев.
Каждый из них вносит свой вклад в развитие музыкального, театрального и образовательного направления искусства.
