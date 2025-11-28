РУ
    20:35, 27 Ноябрь 2025

    Казахстанским деятелям культуры вручили премию имени Чингиза Айтматова

    В Доме дружбы Алматы прошла теплая и вдохновляющая церемония, на которой чествовали казахстанских деятелей культуры. Им вручили Международную премию имени Чингиза Айтматова, а также почетные грамоты Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    Казахстанским деятелям культуры вручили премию имени Чингиза Айтматова
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Событие собрало представителей государственных органов и творческой интеллигенции двух стран.

    Главную международную награду — премию имени Чингиза Айтматова — получили известные мастера казахстанского искусства.

    Народные артисты Казахстана Досхан Жолжаксынов, Тунгышбай Жаманкулов и Нуржуман Ихтымбаев были отмечены за большой вклад в развитие театра и кино.

    Казахстанским деятелям культуры вручили премию имени Чингиза Айтматова
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Среди лауреатов также писатель Нурлан Ками, советник Генерального секретаря ТЮРКСОЙ Кайрат Муканов и директор филармонии имени Жамбыла Акан Абдуалиев. 

    Почетные грамоты Кыргызстана в этот день получили артисты и руководители учреждений культуры Алматы: Арафат Ыскаков, Аридаш Оспанбаева, Алихан Лепесбаев, Гульжамал Казакбаева, Арман Жудебаев и Данияр Алиев.

    Каждый из них вносит свой вклад в развитие музыкального, театрального и образовательного направления искусства.

    Ранее лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» наградили в Астане.

