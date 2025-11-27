Лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» наградили в Астане

Конкурсная комиссия определила 20 лауреатов по 10 номинациям: «Наука», «Эстрада», «Классическая музыка», «Народное творчество», «Спорт», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Общественная деятельность», «Театр и кино», «Литература».

Дипломы лауреатам премии вручала министр культуры и информации РК Аида Балаева. Она отметила, что в сфере молодежной политики расширяются меры поддержки молодых казахстанцев. Благодаря инициативам Президента повысилась доступность высшего образования, увеличены грантовые программы для молодых ученых, внедрены новые проекты, укрепляющие позиции молодых специалистов на рынке труда. Креативная индустрия, цифровая экономика, предпринимательство — все эти направления получают системную поддержку, открывая молодым людям новые возможности.

Кадр из видео

— Глава государства всегда подчеркивает важность поддержки молодых людей и выражает им глубокое доверие. Каждое Послание Президента, проводимые реформы и инициативы — это конкретные шаги, направленные на благополучие и будущее молодежи. В основе этих преобразований лежат такие ценности, как справедливость, Закон и Порядок, открытость и ответственность. Эти крупные проекты — важная часть новой идеологии, реализовывать ее предстоит именно вам, — обратилась к призерам Аида Балаева.

Среди тех, кто отмечен высокой наградой, волонтер социального проекта Меруерт Утегенова.

— Очень признательна за высокую оценку нашей деятельности. Наше общественное объединение работает по нескольким направлениям. Одно из них — помощь детям с особыми образовательными потребностями. Также большое внимание уделяем проектам по поддержке молодых людей с инвалидностью и психоневрологическими заболеваниями. И третье направление — помощь пожилым людям, — рассказала заместитель председателя ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» Меруерт Утегенова.

Кадр из видео

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно с целью поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

В прошлом году размер премии «Дарын» увеличили с 500 тысяч до миллиона тенге. По словам организаторов, это является существенной поддержкой и мотивацией для молодых людей.

Так, за более чем 30 лет истории премии ее лауреатами стали свыше 360 талантливых молодых людей со всего Казахстана. В разные годы «Дарын» получали Димаш Кудайберген, Денис Тен, Серик Сапиев, Илья Ильин, Ольга Шишигина, Кайрат Нуртас и многие другие.