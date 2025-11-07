РУ
    20:07, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лауреатов премии «Дарын» выбрали в Астане

    6 октября состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по присуждению государственной молодежной премии «Дарын», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Фото: Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК

    В этом году на соискание премии было представлено более 300 кандидатур, 294 из них рассмотрела комиссия. В их числе 64 кандидата соискателей в номинации «Наука», 19 — «Дизайн и изобразительное искусство», 27 — «Спорт», 41 — «Театр и кино», 13 — «Эстрада», 16 — «Журналистика», 41 — «Народное творчество», 31 — «Общественная деятельность», 15 — «Литература», 27 — «Классическая музыка».

    В состав комиссии вошли 37 представителей казахстанского истеблишмента — министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты, политики, гражданские активисты, деятели культуры, искусства, медиа и спорта.

    Торжественная церемония, на которой лауреатам государственной молодежной премии «Дарын» вручат диплом, нагрудной знак и денежную премию, состоится 25 ноября.

    Премия «Дарын» учреждена в 1992 году для поддержки талантливой молодежи и присуждается за плодотворную научную, творческую деятельность и спортивные достижения. В разные годы обладателями «Дарын» стали более 320 молодых казахстанцев.

    Напомним, ранее сообщалсь, что казахская писательница получила государственную премию Китая.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Премия Молодежь
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
