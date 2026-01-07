РУ
    Казахстанские телескопы появятся еще в двух странах

    Казахстанские телескопы планируется установить на высокогорных обсерваториях Тейде на Канарских островах в Испании и Майданак в Узбекистане, передает агентство Kazinform.

    Фото: Роман Турвентур

    Об этом в беседе с корреспондентом агентства рассказал инженер-исследователь Астрофизического института имени Фесенкова в Алматы Максим Кругов.

    По его словам, в настоящее время ведется совместная работа с компанией «Астротехприбор» по установке телескопа диаметром 115 сантиметров на обсерватории Тейде, а также 80-сантиметрового телескопа на обсерватории Майданак.

    — Это звенья одной цепи по развитию казахстанской сети телескопов. Локации были выбраны с учетом вращения Земли, чтобы обеспечить непрерывность наблюдений и исключить пробелы в мониторинге астрономических объектов, — отметил он.

    Фото: из личного архива М. Кругова

    Помимо этого, активно развивается обсерватория Ассы, расположенная недалеко от Алматы.

    — К 2030 году в рамках проекта «Астрохаб» мы рассчитываем установить более сотни телескопов различных научных групп. К работе планируется активно привлекать казахстанских студентов и сотрудников института, — добавил Максим Кругов.

    Обсерватория Тейде была основана в 1964 году на острове Тенерифе на высоте 2400 метров. Она стала одной из первых международных обсерваторий, где телескопы устанавливались разными странами, благодаря уникальным астроклиматическим условиям региона.

    Фото: Роман Турвентур

    Майданакская высокогорная обсерватория была основана в 1970 году в западной части Майданак, в 45 км южнее Шахрисабза, на высоте 2650 метров. Она известна своими высококачественными атмосферными условиями и уникальным географическим расположением.

    Отметим, что в прошлом году казахстанский телескоп был установлен на территории международной обсерватории Obstech в пустыне Атакама (Чили) — одном из лучших мест для астрономических наблюдений в мире. Сегодня он уже является частью глобальной сети мониторинга южного неба. 

    Фото: Роман Турвентур

     

