Казахстанские телескопы появятся еще в двух странах
Казахстанские телескопы планируется установить на высокогорных обсерваториях Тейде на Канарских островах в Испании и Майданак в Узбекистане, передает агентство Kazinform.
Об этом в беседе с корреспондентом агентства рассказал инженер-исследователь Астрофизического института имени Фесенкова в Алматы Максим Кругов.
По его словам, в настоящее время ведется совместная работа с компанией «Астротехприбор» по установке телескопа диаметром 115 сантиметров на обсерватории Тейде, а также 80-сантиметрового телескопа на обсерватории Майданак.
— Это звенья одной цепи по развитию казахстанской сети телескопов. Локации были выбраны с учетом вращения Земли, чтобы обеспечить непрерывность наблюдений и исключить пробелы в мониторинге астрономических объектов, — отметил он.
Помимо этого, активно развивается обсерватория Ассы, расположенная недалеко от Алматы.
— К 2030 году в рамках проекта «Астрохаб» мы рассчитываем установить более сотни телескопов различных научных групп. К работе планируется активно привлекать казахстанских студентов и сотрудников института, — добавил Максим Кругов.
Обсерватория Тейде была основана в 1964 году на острове Тенерифе на высоте 2400 метров. Она стала одной из первых международных обсерваторий, где телескопы устанавливались разными странами, благодаря уникальным астроклиматическим условиям региона.
Майданакская высокогорная обсерватория была основана в 1970 году в западной части Майданак, в 45 км южнее Шахрисабза, на высоте 2650 метров. Она известна своими высококачественными атмосферными условиями и уникальным географическим расположением.
Отметим, что в прошлом году казахстанский телескоп был установлен на территории международной обсерватории Obstech в пустыне Атакама (Чили) — одном из лучших мест для астрономических наблюдений в мире. Сегодня он уже является частью глобальной сети мониторинга южного неба.