Казахстанские спортсмены взяли «бронзу» юношеских Азиатских игр в беге

Аида Акылбекова успешно выступила в беге на 3000 метров и принесла Казахстану «бронзу».

Спортсменка финишировала третьей со временем 10:45.21.

Победу одержала Анастасия Сильченко из Узбекистана — 09:43.61. Второе место заняла Юй Сяосюань из Китая — 10:21.85.

Легкоатлет сборной Казахстана Нурболсын Мурат финишировал третьим в беге на 3000 метров. Он преодолел дистанцию за 09:07.81.

Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана

Выиграл соревнования Чен-Ю Ван (Тайбэй) — 08:34.46. Китаец Цзычен Ли отметился «серебром» — 08:55.76.

Баглан Ермек занял восьмое место.

Напомним, казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр по прыжкам в высоту, а Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд.