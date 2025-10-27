РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:20, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские спортсмены взяли «бронзу» юношеских Азиатских игр в беге

    Команда Казахстана по легкой атлетике завоевала бронзовую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Каzinform со ссылкой на НОК РК.

    Казахстанка Аида Акылбекова завоевала «бронзу» юношеских Азиатских игр в беге
    Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана

    Аида Акылбекова успешно выступила в беге на 3000 метров и принесла Казахстану «бронзу».

    Спортсменка финишировала третьей со временем 10:45.21.

    Победу одержала Анастасия Сильченко из Узбекистана — 09:43.61. Второе место заняла Юй Сяосюань из Китая — 10:21.85.

    Легкоатлет сборной Казахстана Нурболсын Мурат финишировал третьим в беге на 3000 метров. Он преодолел дистанцию за 09:07.81.

    Нурболсын Мурат
    Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана

    Выиграл соревнования Чен-Ю Ван (Тайбэй) — 08:34.46. Китаец Цзычен Ли отметился «серебром» — 08:55.76.

    Баглан Ермек занял восьмое место.

    Напомним, казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр по прыжкам в высоту, а Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд.

    Спорт Детско-юношеский спорт Легкая атлетика
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
