Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки на территории Китая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 5 августа 2026 года в 03 час. 43 мин. по времени Астаны (04 августа в 22 час. 43 мин. по Гринвичу) на территории Китая.

Координаты эпицентра: 41.19 градуса северной широты, 78.47 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.4.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Азербайджане. На севере Египта произошло землетрясение магнитудой 5,6. Также у побережья Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.