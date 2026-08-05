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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки на территории Китая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение в Китае
    Фото: Казахстанский национальный центр данных

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 5 августа 2026 года в 03 час. 43 мин. по времени Астаны (04 августа в 22 час. 43 мин. по Гринвичу) на территории Китая.

    Координаты эпицентра: 41.19 градуса северной широты, 78.47 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс K=9.4.

    Ранее землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Азербайджане. На севере Египта произошло землетрясение магнитудой 5,6. Также у побережья Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор