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    Землетрясение произошло в приграничном районе Казахстана и России

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки в приграничном районе Казахстана и России. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 18 июля 2026 года в 02 час. 09 мин. по времени Астаны (17 июля в 21 час. 09 мин. по Гринвичу) в 200 км к северо-востоку от города Павлодар. 

    Координаты эпицентра: 53.36 градуса северной широты, 77.96 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.9. Энергетический класс K=10.9.

    Ранее, 16 июля, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири.

    Землетрясение Происшествия, ЧС Россия Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор