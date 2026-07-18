Землетрясение произошло в приграничном районе Казахстана и России

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки в приграничном районе Казахстана и России. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 18 июля 2026 года в 02 час. 09 мин. по времени Астаны (17 июля в 21 час. 09 мин. по Гринвичу) в 200 км к северо-востоку от города Павлодар.

Координаты эпицентра: 53.36 градуса северной широты, 77.96 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.9. Энергетический класс K=10.9.

Ранее, 16 июля, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири.

