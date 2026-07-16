Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на юге Западной Сибири

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки в Новосибирской области РФ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 16 июля 2026 года 05 час. 34 мин. по времени Астаны (00 час. 34 мин. по Гринвичу) на территории России.

Координаты эпицентра: 54.54 градуса северной широты, 83.55 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.5. Энергетический класс K=10.8.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,3, эпицентр которого находился в Тихом океане в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

