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    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 9 июля 2026 года в 06 час. 15 мин. по времени Астаны (в 01 час. 15 мин. по Гринвичу) на территории Таджикистана.

    Координаты эпицентра: 38.57 градуса северной широты, 73.90 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.9. Глубина h=205 км.

    Как сообщалось ранее, число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тысячи человек.

    Землетрясение В мире Таджикистан Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор