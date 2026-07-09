Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 9 июля 2026 года в 06 час. 15 мин. по времени Астаны (в 01 час. 15 мин. по Гринвичу) на территории Таджикистана.

Координаты эпицентра: 38.57 градуса северной широты, 73.90 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.9. Глубина h=205 км.

Как сообщалось ранее, число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тысячи человек.