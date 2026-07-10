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    Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали у берегов Камчатки

    На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,3, эпицентр которого находился в Тихом океане в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    Специалисты в Камчатском крае зафиксировали в акватории Тихого океана ощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    — Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 90 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов, — говорится в сообщении.

    Уточняется, что звонки в ЕДДС от жителей не поступали, угроза цунами не объявлялась.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3.

    Землетрясение ТАСС Сейсмологи Мировые новости Камчатка
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор