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    Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Азербайджане

    В Имишлинском районе Азербайджана вечером было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2, передает Kazinform со ссылкой на Report.az.

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    Как сообщает Report со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений, подземный толчок был зафиксирован в 21:53.

    Магнитуда землетрясения составила 3,2, очаг залегал на глубине 26 км. Землетрясение не ощущалось.

    Ранее на севере Египта произошло землетрясение магнитудой 5,6. Также у побережья Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

     

    Землетрясение Азербайджан Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор