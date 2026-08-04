Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Азербайджане

В Имишлинском районе Азербайджана вечером было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2, передает Kazinform со ссылкой на Report.az.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений, подземный толчок был зафиксирован в 21:53.

Магнитуда землетрясения составила 3,2, очаг залегал на глубине 26 км. Землетрясение не ощущалось.

Ранее на севере Египта произошло землетрясение магнитудой 5,6. Также у побережья Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.