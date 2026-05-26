Казахстанские борцы завоевали золото и три серебра во Вьетнаме

Сборная Казахстана по борьбе завоевала еще четыре медали на молодежном чемпионате Азии в Дананге (Вьетнам), среди которых золото и три серебряные награды, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В очередной соревновательный день на молодежном чемпионате Азии были разыграны заключительные медали в женской борьбе, а также стартовали соревнования среди вольников.

Золотую медаль Казахстану принес Майис Алиев, ставший победителем в весовой категории до 70 килограммов.

Серебряными призерами турнира стали Еламан Амангельды (до 57 кг), Алтын Шагаева (до 57 кг) и Тыныс Дубек (до 62 кг).

Теперь в активе национальной сборной Казахстана 16 наград — четыре золотые, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Ранее чемпионами Азии стали представители греко-римской борьбы Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг), а также Шугыла Омирбек (до 55 кг) из женской команды.

Напомним, казахстанские паделисты выиграли международный юниорский турнир. Также сообщалось, что Юлия Путинцева начала путь на «Ролан Гаррос» с волевой победы.