Юлия Путинцева начала путь на «Ролан Гаррос» с волевой победы

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 76 WTA) успешно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

В стартовом матче наша теннисистка сломила сопротивление представительницы Австралии Талии Гибсон, занимающей 58-ю строчку мирового рейтинга.

Встреча выдалась затяжной и продлилась 2 часа и 20 минут. Проиграв первый сет, Путинцева сумела перевернуть ход игры и уверенно забрала две следующие партии — 4:6, 6:4, 6:1.

За выход в следующий раунд парижского турнира Большого шлема Юлия поспорит с победительницей противостояния между Марией Осорио (Колумбия, № 86 WTA) и Екатериной Александровой (Россия, № 14 WTA).

Ранее Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на «Ролан Гаррос».