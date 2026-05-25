Елена Рыбакина с уверенной победы стартовала на «Ролан Гаррос». В матче первого круга вторая ракетка мира без особых проблем разобралась с 26-летней словенкой Вероникой Эрьявец, занимающей 84-е место в рейтинге WTA, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч продолжался 1 час и 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Елены. За это время казахстанка выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.



Отметим, что в прошлом сезоне в Париже Елена дошла до четвертого круга. Это значит, что в ближайшие две недели казахстанке предстоит защитить 240 рейтинговых очков. Следующей соперницей Рыбакиной станет представительница Украины Юлия Стародубцева (№55 WTA).

Кроме того, сегодня в рамках первого раунда свой матч проведет вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№76 WTA) – её соперницей станет австралийка Талия Гибсон (№58 WTA).



В мужской сетке турнира Александр Шевченко (№88 ATP), попавший в основную сетку напрямую, завершил выступление в одиночном разряде уже на старте. Казахстанский теннисист в трех сетах уступил американцу Алексу Микелсену (№42 ATP) со счетом 2:6, 4:6, 2:6. Несмотря на вылет, Шевченко продолжит выступление во Франции: он заявлен в парном разряде вместе с лидером сборной Александром Бубликом.



Сам Александр Бублик (№10 ATP) начнет свой путь в одиночном разряде завтра. Первая ракетка Казахстана в стартовом матче скрестит ракетки с немцем Яном-Леннардом Штруффом (№80 ATP).