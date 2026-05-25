    Казахстанские паделисты выиграли международный юниорский турнир

    Казахстанские юниоры добились исторического успеха на международном турнире по паделу FIP Promises Tbilisi — впервые представители страны стали победителями соревнований под эгидой Международной федерации падела (FIP), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Федерация падела Казахстана

    FIP Promises — серия международных турниров для игроков до 18 лет, объединяющая сильнейших юниоров со всего мира. Этап в Тбилиси стал прорывным для казахстанского падела.

    Главными героями турнира стали Арнур Турсынхан и Ислам Дуйсенгазин, завоевавшие сразу два чемпионских титула.

    В категории до 16 лет казахстанская пара уверенно прошла турнирную сетку и в финале обыграла грузинский дуэт со счетом 7:5, 6:0.

    Наиболее заметным стало выступление в категории до 18 лет, где сразу две казахстанские пары дошли до полуфинала:

    • Арнур Турсынхан / Ислам Дуйсенгазин
    • Санжар Джуасов / Тимур Ахметов

    Обе пары успешно преодолели полуфинальную стадию и встретились в финале, который получился полностью казахстанским. Победу со счётом 6:0, 6:2 одержали Арнур Турсынхан и Ислам Дуйсенгазин.

    Санжар Джуасов и Тимур Ахметов стали серебряными призерами турнира.

    По итогам соревнований Арнур Турсынхан поднялся на 16-е место, а Ислам Дуйсенгазин — на 17-е в азиатском рейтинге FIP среди игроков до 18 лет.

    — Очень рады этой победе. Турнир получился непростым, особенно в матчах плей-офф. Спасибо Федерации, тренерам, родителям и всей команде за поддержку. Для нас важно достойно представлять Казахстан на международной арене, — отметил Турсынхан.

    Ислам Дуйсенгазин подчеркнул, что команде удалось хорошо подготовиться и показать стабильную игру, а двойной титул стал дополнительной мотивацией для дальнейшей работы.

    Адиль Саптаев
