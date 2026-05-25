Казахстанские паделисты выиграли международный юниорский турнир
Казахстанские юниоры добились исторического успеха на международном турнире по паделу FIP Promises Tbilisi — впервые представители страны стали победителями соревнований под эгидой Международной федерации падела (FIP), передает корреспондент агентства Kazinform.
FIP Promises — серия международных турниров для игроков до 18 лет, объединяющая сильнейших юниоров со всего мира. Этап в Тбилиси стал прорывным для казахстанского падела.
Главными героями турнира стали Арнур Турсынхан и Ислам Дуйсенгазин, завоевавшие сразу два чемпионских титула.
В категории до 16 лет казахстанская пара уверенно прошла турнирную сетку и в финале обыграла грузинский дуэт со счетом 7:5, 6:0.
Наиболее заметным стало выступление в категории до 18 лет, где сразу две казахстанские пары дошли до полуфинала:
- Арнур Турсынхан / Ислам Дуйсенгазин
- Санжар Джуасов / Тимур Ахметов
Обе пары успешно преодолели полуфинальную стадию и встретились в финале, который получился полностью казахстанским. Победу со счётом 6:0, 6:2 одержали Арнур Турсынхан и Ислам Дуйсенгазин.
Санжар Джуасов и Тимур Ахметов стали серебряными призерами турнира.
По итогам соревнований Арнур Турсынхан поднялся на 16-е место, а Ислам Дуйсенгазин — на 17-е в азиатском рейтинге FIP среди игроков до 18 лет.
— Очень рады этой победе. Турнир получился непростым, особенно в матчах плей-офф. Спасибо Федерации, тренерам, родителям и всей команде за поддержку. Для нас важно достойно представлять Казахстан на международной арене, — отметил Турсынхан.
Ислам Дуйсенгазин подчеркнул, что команде удалось хорошо подготовиться и показать стабильную игру, а двойной титул стал дополнительной мотивацией для дальнейшей работы.
