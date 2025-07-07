РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанская тяжеловеска Талипова стала серебряным призёром Кубка мира

    Елдана Талипова завоевала серебряную медаль Кубка мира в весовой категории свыше 81 кг, уступив в финале индийской спортсменке Нупур Нупур, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    б
    Фото: t.me/kfbmedia

    До решающего поединка казахстанская боксёрша уверенно прошла Олтину Солтинбоеву из Узбекистана — бой получился непростым,

    Однако Талипова продемонстрировала хладнокровие и не позволила сопернице навязать свои условия.

    Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата мира и участница Олимпийских игр в Токио Надежда Рябец остановилась в шаге от золота Кубка мира, уступив в финальном бою норвежке Сунниве Хофстад в весовой категории до 75 кг.

    Ранее «золото» Кубка мира по боксу в Астане завоевали Назым Кызайбай и Виктория Графеева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают