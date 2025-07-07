21:28, 06 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанская тяжеловеска Талипова стала серебряным призёром Кубка мира
Елдана Талипова завоевала серебряную медаль Кубка мира в весовой категории свыше 81 кг, уступив в финале индийской спортсменке Нупур Нупур, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
До решающего поединка казахстанская боксёрша уверенно прошла Олтину Солтинбоеву из Узбекистана — бой получился непростым,
Однако Талипова продемонстрировала хладнокровие и не позволила сопернице навязать свои условия.
Ранее сообщалось, что бронзовый призёр чемпионата мира и участница Олимпийских игр в Токио Надежда Рябец остановилась в шаге от золота Кубка мира, уступив в финальном бою норвежке Сунниве Хофстад в весовой категории до 75 кг.
Ранее «золото» Кубка мира по боксу в Астане завоевали Назым Кызайбай и Виктория Графеева.